Semana do MEI oferece capacitação e apoio a microempreendedores – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Semana do Microempreendedor Individual (MEI) 2025 acontecerá de 26 a 30 de maio, com uma programação especial voltada à capacitação e fortalecimento dos pequenos negócios em todo o país. Promovido pelo Sebrae, o evento oferece uma série de atividades gratuitas, como palestras, oficinas, cursos e conteúdos exclusivos, além de oportunidades valiosas de networking.

Em Ubatuba, a programação contará com ações remotas e presenciais, integradas ao calendário nacional da Semana do MEI. O objetivo é auxiliar microempreendedores e pessoas que desejam abrir seu próprio negócio, por meio de temas como formalização, gestão financeira, planejamento, inovação e transformação digital.

O Sebrae Aqui Ubatuba, em parceria com instituições locais, oferecerá palestra voltada para MEIs e empreendedores informais que buscam se regularizar. As atividades cursos incluem:

Regulariza MEI

Declaração do MEI

Comece a planejar a formalização do seu negócio

Emissor de notas: finalidades e utilização

As capacitações são gratuitas e as vagas são limitadas, sendo necessário realizar inscrição prévia.

Haverá encontro presencial, como a palestra “Mei na prática” sobre Formalização, com a Agente de atendimento do Sebrae Aqui, Isabel Santos, no dia 26/05 às 19h, na sede da ACIU (Associação Comercial de Ubatuba).

Atendimento e inscrições

O Sebrae Aqui Ubatuba, localizado dentro do Supermercado Shibata (Rodovia Oswaldo Cruz, 754 – Piso Térreo – Jardim Carolina), oferece atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Todas as atividades são gratuitas, com vagas limitadas.

Para mais informações e inscrições, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (12) 3832-4402 (também WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected].