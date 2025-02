Rede Municipal de Saúde promove ação permanente para atualização da caderneta de vacina

Os diversos serviços da Rede Municipal de Saúde estão mobilizados e convocando a população para atualização da caderneta. A vacinação é para todos e os profissionais de saúde alertam que as doses estejam em dia, obedecendo à recomendação para cada faixa etária. No Sistema Único de Saúde (SUS) existem vacinas diferentes para cada público: crianças, adolescentes, adultos e idosos. Isso acontece porque as vacinas foram desenvolvidas para o público-alvo no qual a incidência de cada doença é maior.

No calendário das crianças são contempladas as vacinas que protegem contra Tuberculose – BCG, Paralisia Infantil (VIP e VOP), Difteria, Tétano, Pertussis, Hepatite B e Haemophilus Influenza B – Pentavalente, Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela, Meningite e Pneumonia – Pneumocócica 10, Rotavírus Humana, Hepatite B, Hepatite A, Febre Amarela, meningocócica C, Covid-19, Influenza, HPV (de 9 e 14 anos) e Dengue (de 10 a 14 anos).

Os adolescentes devem ter a caderneta atualizada com as vacinas que protegem contra Difteria e Tétano – Dupla Adulto, Febre Amarela, Hepatite B, Sarampo, Caxumba e Rubéola – Tríplice viral, Influenza, Covid-19 (se fizer parte do grupo prioritário), meningocócica ACWY – MenACWY, Dengue e HPV (até os 14 anos).

Grávidas e puérperas podem tomar vacinas contra Hepatite B, Difteria e Tétano – Dupla Adulto – dT, Covid-19 e Influenza. Para as gestantes, a vacina contra Difteria, Tétano, Pertussis – dTpa – acelular é indicada a partir da 20ª semana gestacional e puérperas até 45 dias.

Os idosos são recomendados tomar a vacina contra Covid-19 a cada seis meses e contra Influenza anualmente, a cada Campanha Nacional de Vacinação. Esse grupo também pode receber a vacina que protege contra Difteria e Tétano – Dupla Adulto (dT), caso não haja registro vacinal. Especialmente pessoas acamadas e restritas ao leito devem tomar a pneumocócica 23, que protege contra doenças graves causadas pela bactéria pneumococo, como pneumonias, meningites e outras.

Locais e horários para vacinação em João Pessoa nesta semana:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

USF Integrada Cruz das Armas

–Vacinação contra Covid-19 (crianças menores de 5 anos e grupos prioritários)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h;

Policlínicas Municipais

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h;

Centro Municipal de Imunização

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 8h às 16h;

Home Center Ferreira Costa

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina;

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– Influenza: população acima dos seis meses de idade;

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)

Vacinação domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).