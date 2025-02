ASSISTIR AO VIVO Treze x Botafogo-PB Paraibano de 2025, HOJE (02/02), PALPITES

O jogo entre Treze x Botafogo-PB acontece HOJE (02/02) às 16 hs. O mandante da partida é o 13 que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Paraibano de 2025.

Treze x Botafogo-PB: Onde Assistir, Horário, Prováveis Escalações e Arbitragem – Campeonato Paraibano 2025

A 6ª rodada do Campeonato Paraibano Unipê 2025 traz um dos mais esperados clássicos do futebol estadual. Neste domingo (2), o Treze recebe o Botafogo-PB no Estádio Amigão, em Campina Grande, às 16h, em uma partida crucial para as duas equipes. O confronto promete muita emoção, já que ambos os times vivem momentos diferentes na competição.

Treze: Buscando Manter o Bom Momento

Após uma fase inicial instável e a troca de técnico, com a chegada de Marcelo Martelotte, o Treze embalou duas vitórias seguidas e chega motivado para enfrentar o Botafogo-PB. A vitória sobre o Esporte de Patos na última rodada reacendeu a esperança da torcida, e o time quer continuar na ascendente. A expectativa é que Martelotte repita a escalação que venceu na última rodada, com alguns ajustes táticos, mas mantendo a base que tem demonstrado bom desempenho.

Provável Escalação do Treze:

Técnico: Marcelo Martelotte

Igor Rayan; Van, Marcelo Sousa, Renan Diniz e Arthurzinho; Juninho, Lincoln e Daniel Mazerochi; Wandson, Rafael Ibiapino e Jeam. Dione deve começar novamente no banco, com a possibilidade de entrar no segundo tempo.

Botafogo-PB: Tentando Superar a Pressão

Por outro lado, o Botafogo-PB chega pressionado para o clássico. A equipe não vence há duas rodadas e, após perder para o Pombal e empatar com o Serra Branca, o clima no clube está tenso. O técnico João Burse sabe da importância dessa partida e espera que o time mostre uma reação. O Botafogo-PB poderá contar com os retornos de Thallyson e Wendel Lomar, que estavam lesionados, mas ambos são dúvidas para o confronto. Igor Maduro segue fora devido a uma fratura no braço.

Provável Escalação do Botafogo-PB:

Técnico: João Burse

João Burse Escalação: Saulo; Erick, Raniê, Igor Ribeiro e Mateus Rodrigues; Gama, Bruno Leite, Falcão; Gustavo Ramos, Vitor Leque (ou Danilo Mariotto) e Guilherme Santos.

Onde Assistir ao Jogo

Data: Domingo, 2 de fevereiro de 2025

Domingo, 2 de fevereiro de 2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Estádio Amigão, em Campina Grande Transmissão: Exclusiva pelo Jornal da Paraíba, disponível no pay-per-view, com narração de Bruno Rafael e comentários de Phillipy Costa.

Arbitragem

Árbitro: Diego Roberto Souza

Diego Roberto Souza Assistentes: Adailton Anacleto e Mateus Nascimento

Adailton Anacleto e Mateus Nascimento Quarto Árbitro: Romário Medeiros

Este clássico tradicional promete ser um jogo de muita rivalidade, com ambos os times precisando da vitória para seguir bem na competição. O Treze busca manter sua boa fase, enquanto o Botafogo-PB tem a pressão de vencer para aliviar a tensão no clube. O Estádio Amigão será palco de mais um grande duelo no Campeonato Paraibano.

Onde Assistir Ao Vivo?

A transmissão do clássico Botauto será gratuita através de canais regionais, como as TVs Cabo Branco e Paraíba. O jogo também pode ser acompanhado pelo ge Paraíba e o Jornal da Paraíba, além de outras plataformas de mídia, garantindo uma ampla cobertura para os torcedores.