Visita do papa ao Brasil reuniu 3,7 milhões de pessoas no Rio

Por MRNews



O papa Francisco, nascido na Argentina, manteve uma relação de proximidade com o Brasil. Em julho de 2013, a primeira viagem apostólica de Francisco foi ao Brasil. Ele veio ao país por ocasião da 28ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o primeiro evento do tipo em um país de língua portuguesa e o segundo na América do Sul. O evento foi realizado no Rio de Janeiro.

Além disso, durante o seu papado, foram muitas referências ao país com mais fiéis católicos no mundo, como o dia em que ele disse, brincando, que “Deus é brasileiro”.

Jorge Mario Bergoglio morreu na madrugada de segunda-feira (21), vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e por insuficiência cardíaca. Ele tinha 88 anos e ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos.

Entidades e representantes de outras religiões lamentam morte do papa

Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 5,57%

Visita como cardeal

Seis anos antes de ser eleito papa, em maio de 2007, Bergoglio esteve na cidade de Aparecida, São Paulo, para a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Ele era cardeal arcebispo de Buenos Aires à época.

O encontro dos bispos latino-americanos, convocado pelo papa João Paulo II, debateu diferentes temas. Entre eles, a situação da Amazônia e das populações originárias e afro-americanas, além de questões de gênero. Bergoglio foi responsável por liderar a escrita do documento final.

Jornada Mundial da Juventude



Em 2013, já como papa, dias antes de desembarcar no Rio, Francisco esteve novamente em Aparecida, onde visitou a basílica. Depois seguiu para o Rio, onde visitou o Hospital São Francisco de Assis, na Providência de Deus, na zona norte.

Também esteve na comunidade de Varginha, na favela de Manguinhos, onde destacou a acolhida dos brasileiros.

“Desde o primeiro instante em que toquei as terras brasileiras e também aqui junto de vocês eu me sinto acolhido. E é importante saber acolher; é algo mais bonito que qualquer enfeite ou decoração”, disse o papa.

A JMJ teve como palco principal a praia de Copacabana. Dados oficiais estimaram um público de 3,7 milhões de pessoas durante a Missa de Envio no último dia do evento, 28 de julho.

Antes de voltar para o Vaticano, Francisco brincou sobre as rivalidades entre o Brasil e a Argentina. Disse que “quanto à rivalidade, creio que já está totalmente superada. Porque negociamos bem. O papa é argentino e Deus é brasileiro”.



Veja galeria de fotos