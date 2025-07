Governo de MS promove 1º Encontro da Rede de Gestão Estratégica – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com o objetivo de fortalecer a governança e promover o alinhamento estratégico entre as secretarias estaduais, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul realizou, na manhã dessa terça-feira (1º/7), no auditório do Bioparque Pantanal, o 1º Encontro da Rede de Gestão Estratégica. O evento reuniu mais de 250 participantes, entre líderes públicos, gestores e especialistas em políticas públicas.

Coordenada pela Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem), com apoio da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e da Fundação Escola de Governo (Escolagov), a iniciativa visa fomentar o intercâmbio de informações entre os agentes públicos, criando um ambiente colaborativo voltado à eficiência na gestão pública e à entrega de melhores resultados à população.

Durante a abertura, o secretário-executivo da Segem, Thaner Castro Nogueira, explicou que a Rede de Gestão Estratégica é um ambiente criado para consolidar a sinergia entre pessoas, projetos e os objetivos do Estado. “Buscamos otimizar processos, reduzir a burocracia e fortalecer a cultura da eficiência. A proposta de valor é clara: gestão pública mais eficaz por meio do engajamento ativo e do alinhamento estratégico entre as instituições”, afirmou.

Com o tema “10 Anos do Contrato de Gestão”, o encontro destacou esse instrumento como elemento-chave para a modernização e o acompanhamento das metas estratégicas do governo estadual. A programação foi estruturada em três painéis temáticos, reunindo secretários de Estado, técnicos e especialistas em gestão pública.

Com a contribuição dos setorialistas que monitoram os contratos de gestão e a mediação dos trainees de gestão pública, os debates reforçaram o espírito colaborativo e a construção conjunta de soluções para uma gestão mais integrada, eficiente e orientada a resultados.

Temas abordados nos painéis

Painel 1 – Contrato de Gestão e Estratégia de Governo – Mediado pelo secretário Thaner Castro Nogueira, contou com a presença do vice-governador Barbosinha, do secretário Rodrigo Perez, da Segov, e do secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). Os participantes abordaram os desafios da gestão contemporânea, a transversalidade das metas entre as secretarias e a importância do contrato de gestão como elo entre planejamento e entrega.

O vice-governador destacou: “O governo precisa funcionar como uma orquestra: meu trabalho depende do seu. É preciso conexão para que as políticas públicas alcancem seus resultados”. Já o secretário Rodrigo Perez ressaltou a importância da eficiência exercida no dia a dia e do legado de governança futura, “Temos que saber gerenciar as diferentes demandas, técnicas e políticas para entregar o que as pessoas querem e precisam”. Enquanto o secretário Jaime Verruck alertou para o papel do Estado frente a temas estratégicos como inteligência artificial e reforma tributária, “Temos que sempre olhar lá para a frente e ver que quanto mais diverso é o nosso Estado, mais é desafiador”.

Painel 2 – Transversalidade da Estratégia no Governo de MS – Sob mediação de Mateus Abrita, coordenador de Estudos, Análises e Riscos da Segem/Segov, participaram a secretária Patrícia Cozzolino, da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), o secretário Marcelo Miranda, da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e o controlador-geral Carlos Eduardo Girão, da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS). O debate centrou-se nos mecanismos de planejamento orçamentário, monitoramento de resultados e articulação entre áreas para viabilizar a execução dos contratos de gestão.

Painel 3 – Boas Práticas do Contrato de Gestão – Mediado pelos trainees de gestão pública da Segem, o painel contou com as contribuições da gerente de projeto da Sad, Cárita Marilhants – Superintende de Patrimônio, Gestão Documental e Frotas; da ponto focal da Sed, Silvana Batista – Coordenadora de Tecnologia e Inovação; e do setorialista da Segem, Fábio Henrique Fernandes.

Neste bloco foram apresentados experiências e aprendizados na implementação do modelo, reforçando sua efetividade no cotidiano da administração estadual.

O encontro reafirma o comprometimento do Governo de Mato Grosso do Sul com a inovação e a modernização da gestão pública, por meio de estratégias que conectam pessoas, processos e resultados. A Rede de Gestão Estratégica se consolida como instrumento essencial para o avanço das políticas públicas, alinhando eficiência institucional com as demandas da sociedade.

