Prefeitura inicia obras de moradia e de duas clínicas da família na cidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os condomínios terão 328 unidades no total e vão atender cerca de mil pessoas – Marcelo Piu/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio lançou, nesta terça (22/4), as obras dos empreendimentos Visconde II e III, localizados na Mangueira, do Programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. O lançamento marca o retorno do MCMV Faixa I na cidade. Os imóveis atendem famílias com renda bruta de até R$ 2.850,00 e que serão beneficiadas com apartamentos de 44 m². Todos com sala, dois quartos, cozinha, área de serviço, banheiro e varanda.

– A Mangueira é um lugar muito especial na cidade, um dos símbolos do Rio e uma comunidade que tem muitos desafios. Aqui é uma política habitacional do Governo Federal em que vamos dar mais dignidade para o povo mais pobre, o povo trabalhador da cidade. Tem muita gente que estava em áreas de risco, ocupação e recebendo aluguel social. A Secretaria de Habitação vai coordenar o trabalho de seleção das famílias, e vocês podem ter certeza: uma coisa que nunca vamos deixar de fazer é trabalhar pelo povo mais humilde – afirmou o prefeito Eduardo Paes.

Os condomínios, com 328 unidades no total e que vão atender cerca de mil pessoas, têm área de lazer, com parque infantil, quadra poliesportiva, salão de festas, academias, biblioteca, churrasqueiras e ainda uma horta comunitária. O Minha Casa, Minha Vida da Mangueira, a exemplo de outros conjuntos do programa, será entregue com toda a infraestrutura, como redes de água e esgoto, drenagem e energia elétrica.

Para a construção dos 21 blocos, com quatro andares cada nos dois condomínios, serão investidos mais de R$ 50 milhões, com geração de 100 empregos, incluindo mão de obra local. Os condomínios vão ser erguidos nos antigos terrenos do Ministério da Fazenda, na Rua Visconde de Niterói.

– Temos uma demanda grande de habitação na cidade e aqui vai ajudar a reduzir esse déficit. São 328 unidades habitacionais, com R$ 50 milhões de investimentos divididos entre o Governo Federal e a Prefeitura. Vamos reduzir o déficit, garantir o direito à moradia para muita gente e trazer dignidade para os moradores da Mangueira – disse o secretário municipal de Habitação, Diego Zeidan.

Obras do programa Morar Carioca

O vice-prefeito Eduardo Cavaliere e o secretário de Habitação lançaram ainda a complementação das obras do programa Morar Carioca nas comunidades Bairro Proletário do Dique e Parque Furquim Mendes, em Vigário Geral. Estão previstas obras de urbanização e infraestrutura, com a instalação de redes de água e esgoto, drenagem, canalização de rio, pavimentação e áreas de lazer.

– Quando temos uma intervenção como essa, um investimento que muda a vida das pessoas, a gente sabe que está fazendo a coisa certa – afirmou Cavaliere.

Novas clínicas da família

Nesta terça-feira, a Prefeitura do Rio também lançou as obras de duas novas clínicas da família, em Camorim e na Taquara, na região de Jacarepaguá. As unidades serão financiadas com um total de R$ 14,4 milhões em recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Governo Federal. As duas novas clinicas vão beneficiar cerca de 62 mil moradores com atendimento integral em saúde básica, capaz de atender até 85% das demandas de saúde da população. A previsão é de que os trabalhos durem um ano e as clínicas comecem a funcionar em abril de 2026.

– Começar o novo governo iniciando as obras na Taquara e Camorim é, para mais uma vez mostrar, que a Prefeitura sabe exatamente quem precisa de um sistema de saúde de qualidade. E vai ser assim que continuaremos governando. Clínica da família muda a vida das pessoas – disse Cavaliere.

As estruturas das clínicas da família terão salas de curativo, de procedimentos, de coleta, de imunização, de raio-x, de ultrassom, de observação com três leitos e de saúde bucal. A unidade do Camorim terá oito consultórios e custará R$ 7,1 milhões. Já a da Taquara terá dez consultórios e receberá investimento de R$ 7,3 milhões. Cada uma contará com nove equipes de saúde da família e três de saúde bucal.

As clínicas da família contam com equipes multidisciplinares compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde (ACS), agentes de vigilância em saúde, dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal. Os profissionais são divididos em equipes responsáveis por diferentes áreas. Ao chegar à unidade, o usuário é acolhido por um profissional da equipe correspondente ao seu local de moradia, orientado e atendido de acordo com sua necessidade.

Nas novas unidades, os moradores de Camorim e da Taquara terão acesso a serviços como consultas individuais e coletivas; visitas domiciliares; vacinação; exames laboratoriais (sangue, urina e fezes), de raios-x, eletrocardiograma e ultrassonografia; teste do pezinho; curativos; vigilância em saúde; cuidado pré-natal e planejamento familiar; tratamento e acompanhamento de pacientes diabéticos e hipertensos, além de outras doenças crônicas.

– São duas áreas com menores coberturas de saúde da família no município do Rio. É uma parceria com o Governo Federal para daqui a um ano termos duas novas unidades de atenção primária na cidade. Elas vão fazer muita diferença na melhoria da cobertura de pré-natal, vacinação, hipertensão, diabetes – declarou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

A clínica da família do Camorim será construída na Estrada de Camorim, 205, e a da Taquara, na Praça Waldir Vieira, na Estrada do Engenho Velho, 1.359. Com elas, a rede municipal de saúde passará a contar com 241 unidades de Atenção Primária.