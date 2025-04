Biblioteca Municipal realiza roda de conversa sobre os gêneros literários de suspense e terror na próxima quinta-feira (24)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), realizará, na próxima quinta-feira (24), às 14h, a roda de conversa “Do suspense ao terror, por que lemos e por que escrevemos?”, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista. A atividade gratuita é voltada ao público a partir de 14 anos e não requer inscrição prévia.

Além de aproximar a população do rico acervo da Biblioteca Municipal incentivando o acesso à leitura, a iniciativa, que será conduzida pelos escritores Juliete Vasconcelos, Mari Moraes e Carlos Araújo, tem como objetivo apresentar os gêneros de suspense e terror como uma forma de narrativa que permite, tanto ao leitor quanto ao escritor, explorar medos e questões complexas, como a natureza humana, a moralidade e a ética.

Durante o encontro, os participantes serão estimulados a desenvolver a imaginação com tramas emocionantes e cheias de mistério, proporcionando a compreensão do porquê ler e escrever esses gêneros, entendendo os benefícios de estímulo na capacidade de deduzir e analisar, desenvolvendo um pensamento crítico capaz de resolver problemas.

Juliete Vasconcelos é escritora de suspense e autora da trilogia “O Ceifador de Anjos”. Dentre as premiações recebidas por suas obras estão: Prêmio Ecos da Literatura 2019 (“A coleção de fetos”); Book Brasil 2020 e Ecos da Literatura 2020 (“Quando os pássaros pousam”); Ecos da Literatura 2021 (“Segredos de origami guardados em porcelana”); e Troféu Cecília Meireles 2020, eleita uma das mulheres notáveis do ano. Atualmente, Juliete é assistente editorial da Mandrágora Editora, curadora do Prêmio Book Brasil e idealizadora do Concurso Literário da FLAUS (Feira do Livro e Autores Sorocabanos).

Já Mari Moraes possui pós-graduação em Literatura Infantil e Ludopedagogia, graduação em licenciatura plena nas áreas de Letras Português – Inglês e Pedagogia. É professora de educação básica I na rede municipal de Sorocaba e também atua com recreação em eventos infantis, voltada à animação e personagem vivo. Sua principal área é a Literatura Juvenil, com pesquisas aprofundadas sobre a mesma. Lançou livro intitulado “Análise temática da Série Juvenil Pretty Little Liars – Aproximação e Ensino”, em 2018, participando de palestras e eventos literários. Também escreve poesia, com apresentações feitas em Sarau.

Carlos Araújo despertou interesse pela escrita ainda pequeno, aos 8 anos, e atua com foco em crônica, biografia, conto e romance. Atualmente, aos 63 anos, Araújo tem três livros publicados, sendo o mais recente “Linha de Frente – A épica história dos trabalhadores dos transportes: fortes e preparados”, que se incorpora a outros dois livros de sua autoria já publicados: “Companheiros – A Hora e a Vez dos Metalúrgicos de Sorocaba” e “O Ódio Solto no Pasto”, este último, vencedor do Prêmio Sorocaba de Literatura 2023 na categoria ficção/romance.

A Biblioteca Municipal de Sorocaba está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955.