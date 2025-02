Guarda Mirim abre inscrições para participar de sorteio de 70 vagas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Cláudio Ribeiro Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças A segunda via do IPTU 2025 estará disponível a partir de terça-feira (7) no site da Prefeitura de São José dos Campos. Quem quiser aproveitar o desconto de 7,5% pode baixar o PDF na página do tributo e efetuar o pagamento à vista. Ainda nesta semana, […]