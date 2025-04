Cedin Maria de Fátima inicia novo capítulo na educação infantil

Fernanda Niquirilo





Secretaria de Educação e Cidadania

Na manhã desta sexta-feira (04), toda a escola de educação infantil Cedin Maria de Fátima Silvério Neri, no Altos da Vila Paiva, se uniu para a primeira reunião de pais, dando início a um novo capítulo na educação da região norte de São José dos Campos.

Com as aulas prestes a começar na próxima segunda (7), a expectativa de pais, alunos e professores é grande, pois a nova unidade escolar irá acolher crianças, profissionais e toda a comunidade escolar em um ambiente moderno e seguro.

Durante o encontro, que teve como objetivo apresentar a escola aos pais e responsáveis, a coordenadora pedagógica da instituição, Cristiane Moura, compartilhou a visão da escola para o futuro dos pequenos.

“Nosso objetivo é proporcionar uma educação de qualidade em um ambiente que, além de ser seguro, também seja estimulante e prazeroso para as crianças. Estamos preparados para receber cada aluno com carinho, atenção e as melhores condições para seu desenvolvimento. A expectativa é muito alta, e temos certeza que em breve atenderemos toda a capacidade da escola, além disso, temos um diferencial que é o modelo híbrido para o segmento creche, no período integral.” destacou Cristiane.

Os pais também demonstraram grande entusiasmo com a estrutura da escola e a proposta pedagógica que será adotada. Para Alana Valentim, mãe do Rav, que iniciará os estudos na unidade, o sentimento é positivo com a nova unidade.

Pais e responsáveis das crianças das primeiras turmas participaram de reunião nesta sexta (4) | Foto: PMSJC

“Estou muito animada com o novo espaço. A escola parece ser bem equipada e segura e o fato de estar perto de casa facilita muito para nós. Acho que o primeiro dia vai ser incrível, o meu filho está super animado e acredito que vai ser muito bom para quem mora no bairro. Muitas crianças estudam longe daqui, a escola vai ajudar muito nós que estamos perto.” afirmou.

Já Felipe Albacete, pai da Eloisa, expressou sua confiança na estrutura oferecida. “Eu já conhecia algumas informações sobre a escola, mas ter vindo aqui pessoalmente foi ótimo. As crianças vão ter uma estrutura e um ambiente onde elas vão conseguir aprimorar o desenvolvimento delas. É tudo espaçoso, então elas vão poder fazer suas atividades e se divertir bastante, a expectativa é muito positiva, não só para a equipe que vai estar trabalhando junto das crianças quanto para a estrutura da escola também”, disse Felipe.

“Estamos empolgados para começar essa nova jornada e sabemos que, com o apoio da comunidade e a parceria com os pais, poderemos construir um futuro melhor para as crianças de São José dos Campos”, concluiu a coordenadora, Cristiane Moura.

Estrutura

Com uma área construída de 2.400 metros quadrados, o Cedin Maria de Fátima Silvério Neri conta com salas climatizadas, pátios cobertos e externos, playground com piso emborrachado e espaços amplos e iluminados. Tudo foi planejado para oferecer não só conforto, mas também segurança, algo que pais e responsáveis consideram de extrema importância.

O ambiente promete ser uma referência para a educação infantil no município, com uma estrutura de alto padrão, pensada para atender até 370 crianças de 0 a 5 anos, tanto no período integral quanto parcial.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Educação e Cidadania