Inscrições para o vestibular da Univesp terminam nesta segunda-feira (7) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), encerram as inscrições para o vestibular do 2º semestre de 2025 para diversos cursos de graduação on-line gratuitos nesta segunda-feira (7), às 23h59.

Ao todo, são ofertadas 135 vagas, destinadas a três Eixos: Licenciatura; Computação; Negócios e Produção. Em Licenciatura, são disponibilizados cursos, como: Pedagogia, Letras e Matemática. Já no eixo da Computação, serão oferecidos os cursos de bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia da Computação. Por fim, quem se interessar pelo Eixo de Negócios e Produção poderá se inscrever nos cursos de Tecnologia em Processos Gerenciais, Administração e Engenharia de Produção.

O valor da inscrição é de R$ 47,50 e deve ser efetuado exclusivamente pelo site oficial do vestibular univesp.br/vestibular. Candidatos inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) puderam solicitar isenção da taxa de inscrição até 16 de fevereiro de 2025. Além disso, há possibilidade de redução de 50% do valor da taxa para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos no edital. Para mais informações, consulte o edital completo e acompanhe as atualizações no site oficial da Univesp.

“Temos a certeza de que essa é uma excelente oportunidade para nossos cidadãos avançarem em suas carreiras e conquistarem uma formação acadêmica. Além disso, a facilidade de acesso e a possibilidade de isenção de taxa para quem se encontra em situação de vulnerabilidade social são aspectos que reforçam o compromisso da nossa gestão com a inclusão e a melhoria da empregabilidade na nossa cidade”, disse o secretário da Sert, Péricles Régis.

As aulas on-line terão inicio em agosto deste ano. Para se inscrever no vestibular, basta acessar o link: vestibular.univesp.br. Para mais informações, o telefone de contato é: (15) 3316-1656, a partir das 13h.