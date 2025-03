Prefeitura de Nova Iguaçu lança novo número de atendimento para serviços de iluminação pública

A Prefeitura de Nova Iguaçu tem um novo número de atendimento para a manutenção da iluminação pública na cidade. A população poderá entrar em contato com a Secretaria de Serviços Delegados (Semusd) pelo número (21) 99981-0957, que funciona via WhatsApp, para fazer solicitação de reparo.

O atendimento vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Operadores irão receber as solicitações e fazer o registro dos serviços, que podem ser, por exemplo, substituição ou aviso de lâmpadas LED com defeito. Todos os pedidos passarão por uma triagem, que encaminhará a solicitação para a equipe responsável pela manutenção.

Além do número, a Subsecretaria de Iluminação Pública tem um aplicativo (linktr.ee/IPNovaIguacu), no qual o iguaçuano pode fazer as solicitações necessárias em qualquer horário. Por meio do software, o usuário poderá abrir uma ordem de serviço já colocando o seu pedido na fila de atendimento.