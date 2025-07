Nossa colônia de férias está a todo vapor! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Lucas Lemes Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida Na manhã desta segunda-feira (17), a equipe feminina do São José Futsal apresenta o time que defenderá as cores da cidade na temporada de 2025. A apresentação acontecerá no Auditório do Centro da Juventude, às 9h30. No evento, estarão presentes a comissão técnica e as […]