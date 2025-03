Escala do Ônibus Azul em março tem alteração; confira como ficou – Agência de Notícias

Posted on

O novo escritório do Rio é o primeiro em todas as Américas. Foto: Divulgação/Ministério do Turismo A ONU Turismo inaugurou nesta sexta-feira (07/03), o Escritório Regional para as Américas, no Rio de Janeiro. A cidade agora é o segundo centro regional da organização no mundo, após a Arábia Saudita. O novo escritório complementa a sede […]