Prefeitura Inicia Demolição Parcial de Quiosque na Beira do Rio Paraíba – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá iniciou, nesta segunda-feira (17), a demolição parcial do quiosque localizado na margem do Rio Paraíba, na Avenida Presidente Vargas. A área, que é de preservação ambiental e pertence à União, teve os quiosques fechados há anos por determinação do Ministério Público Federal.

Essa demolição ocorre de maneira parcial e o local ganhará futuramente uma arborização adequada, acordada junto ao Ministério Público Federal.

A ação já estava prevista para ocorrer desde agosto de 2024, mas foi adiada. O município recebeu uma notificação do Ministério Público Federal com um novo prazo para a remoção das estruturas desativadas, garantindo o cumprimento das diretrizes ambientais e legais.

A Prefeitura reforça seu compromisso com o meio ambiente e com a requalificação de espaços públicos, proporcionando mais qualidade de vida à população e contribuindo para a preservação ambiental da região.