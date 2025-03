Espetáculo “Rádio Teatro Sintonia – Um amanhecer para Lígia” terá sessão inclusiva neste domingo (9) – Agência de Notícias

O espetáculo “Rádio Teatro Sintonia – Um amanhecer para Lígia”, terá uma sessão inclusiva, com intérprete de libras e audiodescrição, neste domingo (9). A apresentação acontecerá às 19h, no Auditório Pedro Salomão José, anexo à Escola Municipal “Getúlio Vargas”.

Viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.525/2023, e promovida em Sorocaba pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), o espetáculo estreou em fevereiro, com duas apresentações, e prossegue com novas sessões nos dias 8, 9, 15 e 16 de março, sempre às 19h.

Desde sua estreia, a peça conta com a presença do intérprete de Libras, João Mendes, proporcionando acessibilidade ao público surdo. Reforçando o compromisso com a inclusão, a sessão com audiodescrição garante que pessoas com deficiência visual também possam vivenciar a experiência teatral de forma completa.

A montagem marca a estreia do Coletivo Syntonia, grupo teatral sorocabano que une teatro e música em suas produções. Com texto original da dramaturga sorocabana Ivone Martins e direção de Guigo Marins, a história acompanha três mulheres de diferentes classes sociais cujas vidas são impactadas pela radionovela. Enquanto isso, um locutor conduz seu programa ao vivo, criando uma imersão completa no universo radiofônico da época.

Além do drama envolvente, a peça apresenta músicas clássicas das décadas de ouro do rádio, relembrando grandes cantoras e destacando temas, como sonhos, fama, machismo e transformações sociais. “Nosso objetivo é emocionar e despertar a memória afetiva do público com uma experiência teatral única”, afirma a produtora executiva e idealizadora do projeto, Priscila Maldonado.

Os ingressos serão distribuídos na bilheteria, 30 minutos antes de cada sessão. Também é possível garantir ingresso para sábado (8) pelo link: https://abre.ai/espetaculo8mar e, para domingo (9), pelo link: https://abre.ai/espetaculo9mar. O Auditório Pedro Salomão José está localizado na Av. Dr. Eugênio Salerno, 298, na Vila Santa Terezinha.