Prefeitura de Nova Iguaçu vai promover ações pelo Dia Internacional da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, que acontece neste sábado (8), a Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SEMUNI), vai promover a “Rota da Mulher SEMUNI”, a partir da próxima segunda-feira (10), começando pelo bairro de Cabuçu, seguindo para outros locais durante a próxima semana. Serão oferecidos gratuitamente diversos serviços públicos às iguaçuanas na Praça de Cabuçu, na Rua Otávio Teixeira, esquina com a Rua Severino Pereira da Silva, a partir das 9h.

Neste primeiro dia de ação, as mulheres terão acesso a serviços de saúde com o mamógrafo móvel, do Governo do Estado, e o Ônibus Itinerante da Saúde da Mulher, que oferecerá atendimentos médico e odontológico, imunização e testes rápidos de ISTs. Além da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) também vai realizar atualização e inscrição no CadÚnico, porta de entrada para importantes programas do Governo Federal, como o Bolsa Família, e dar informações sobre serviços do município, como os programas Mamãe Presente, Paternidade Responsável e o Pipas (Primeira Infância Protegida na Assistência Social).

“O projeto ‘Rota da Mulher SEMUNI’ tem como meta alcançar não apenas as mulheres, mas também a população em geral, promovendo uma conscientização ampla sobre os direitos das mulheres e os serviços disponíveis. A ação também busca fortalecer a rede de apoio às mulheres, mostrando que elas não estão sozinhas nessa luta”, revela Doutora Roberta, secretária municipal da Mulher e vice-prefeita de Nova Iguaçu.

A ação desta segunda-feira, em Cabuçu, vai ter a participação de outros setores do Estado e do Município. Confira outros serviços que estarão disponíveis no dia 10:

Confira outros serviços que estarão disponíveis em Cabuçu:

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda – SETRAB

Balcão de emprego

Orientação de carteira de trabalho e Orientação de seguro desemprego

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo – SEMDETTUR

Serviços do SINE (Sistema Nacional de Emprego) Orientação para carteira de trabalho

Captação e Orientação de currículos

Orientação para seguro desemprego

Espaço do empreendedor com Orientação para MEI

Secretaria Municipal de Atendimento Geral e Ouvidoria – SEMAGO

Ouvidoria Itinerante (Recebimento das demandas, sugestões críticas e elogios por parte dos munícipes)

Subsecretaria de Autonomia Financeira

Oficina de Auto conhecimento auto desenvolvimento – Instituto Mundo Novo Luciana

Oficina conexões que transformam – Soraya Campos

Oficina de Penteados – Adriana Santanna

Oficina de produção de currículo – Débora Zílio

Pesquisa – Mapeamento do perfil socioeconômico da mulher iguaçuana

Subsecretaria de Articulação Institucional

Roda de conversa sobre Racismo Estrutural – Coordenação de promoção e igualdade racial – SEMAS

Roda de conversa A Mulher Negra no mercado de trabalho – Doutoranda Aline Rocha – PRONATEC

Informativo sobre pautas de inclusão

Espaço kids com brinquedos educativos

Subsecretaria da Saúde da Mulher

Palestra Câncer de mama – CREFITO

Auriculoterapia

Orientação sobre saúde bucal – Estácio

Orientação Pedagogia – Estácio

Busca ativa para colocação do DIU

Roda de conversa sobre prevenção da gravidez na adolescência

Serviço de tranças

Serviço de maquiagem

Corte de cabelo e sobrancelha

Subsecretaria de Enfrentamento à Violência

Informativo sobre violência contra Mulher com a equipe especializada

NPJ – Núcleo de prática jurídico da Universidade Estácio

Parceiros SEMUNI

CEDAE – Oficina de Educação Ambiental

Universidade Estácio – Aulão e animação no palco

Confira os locais das próximas ações:

11 de março – Praça do Km 32 – Alameda São Bernardo Lt 18 Qd 02

12 de março – Praça do Jardim Tropical – Rua Damas Batista

13 de março – Praça de Vila de Cava – Rua Vitor Hugo

14 de março – Praça Havana – Comendador Soares – Rua Havana

15 de março – Rua Coronel Monteiro de Bairros – Austin

16 de março – Via Light (altura da Av. Nilo Peçanha) – Paço dos Laranjais – Centro