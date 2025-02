ASSISTIR Sporting x Borussia Dortmund AO VIVO CHAMPIONS LEAGUE 24/25, HOJE (11/02), PALPITES E ESCALAÇÕES

Liga dos Campeões ao vivo! O Sporting x Borussia Dortmund jogam pela Champions League, edição 2024/2025 hoje, HOJE (11) 17 hs, confira detalhes da transmissão e prováveis escalações. A partida pela Champions League 2024 – 2025, ou a Liga dos Campeões da UEFA 2024 – 2025, acontece NESTE horário oficial de Brasília E SOB OS DOMÍNIOS DO primeiro time do confronto .

LINKS ÚTEIS

Liga dos Campeões

Taça dos Campeões Europeus

Sporting x Borussia Dortmund: Prévia, Prognóstico e Escalações

Sporting e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (11), às 17h (de Brasília), no Estádio José Alvalade, pelo jogo de ida dos playoffs da fase eliminatória da Champions League. Em momentos distintos na temporada, as duas equipes buscam um resultado positivo para encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Momento das Equipes

O Sporting atravessa um período de instabilidade na Champions League desde a saída do técnico Ruben Amorim para o Manchester United. A equipe portuguesa chegou a somar 10 pontos nas quatro primeiras rodadas da fase de grupos, mas não venceu mais desde então, sendo derrotada por Arsenal, Club Brugge e RB Leipzig, além de um empate diante do Bologna. Ainda assim, conseguiu avançar para os playoffs no critério de saldo de gols.

Na Primeira Liga, os Leões ocupam a liderança, mas vêm de um empate frustrante contra o Porto, sofrendo o gol da igualdade nos acréscimos e terminando o jogo com nove jogadores em campo. Apesar disso, o Sporting tem um bom retrospecto recente no Estádio José Alvalade, onde não perde há sete partidas.

Já o Borussia Dortmund também passou por mudanças recentes, com Niko Kovac assumindo o comando técnico após a saída de Edin Terzić. O time alemão teve uma campanha irregular na fase de grupos da Champions, com cinco vitórias e três derrotas, terminando fora do top-8, mas garantindo vaga nos playoffs. No entanto, a equipe amarga um momento ruim na Bundesliga, vindo de uma derrota por 2 a 1 para o Stuttgart, sua quinta nos últimos oito jogos.

O setor defensivo tem sido o grande problema do Dortmund, que não consegue manter um jogo sem sofrer gols há 13 partidas. Por outro lado, o ataque foi um dos melhores da Champions até aqui, com 22 gols marcados, ficando atrás apenas do Barcelona.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Sporting

O técnico Rui Borges terá desfalques importantes para este confronto. O volante Morten Hjulmand está suspenso pelo acúmulo de cartões, enquanto Pedro Gonçalves (lesão muscular), João Simões (problema não especificado) e Nuno Santos (ruptura do ligamento cruzado anterior) seguem fora.

Mesmo expulsos no clássico contra o Porto, Matheus Reis e Ousmane Diomande estão liberados para atuar na Champions League. O jovem Conrad Harder, que marcou o gol da classificação contra o Bologna, pode começar como opção no banco, já que Viktor Gyokeres, artilheiro da equipe com 34 gols na temporada, retorna de lesão e deve ser titular.

Provável escalação do Sporting:

Israel; Fresneda, Diomande, Inácio, Araujo; Bragança, Debast, Morita; Trincão, Gyokeres, Quenda.

Borussia Dortmund

O Dortmund também tem algumas baixas para o duelo em Lisboa. O meia Carney Chukwuemeka, contratado na última janela de transferências, sofreu uma lesão no joelho e pode não estar disponível. Felix Nmecha (problema no joelho) também segue fora.

A esperança ofensiva do time alemão está em Serhou Guirassy, que marcou nove gols na fase de grupos e pode se tornar o terceiro jogador do Dortmund a alcançar a marca de 10 gols em uma única edição da Champions, juntando-se a Robert Lewandowski e Erling Haaland.

Provável escalação do Borussia Dortmund:

Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy.

Prognóstico e Palpite

O Sporting chega para o confronto embalado pelo bom desempenho em casa, enquanto o Dortmund atravessa dificuldades defensivas. No entanto, o ataque alemão tem sido eficiente, o que pode equilibrar o duelo.

Com ambas as equipes passando por mudanças recentes nos comandos técnicos e oscilando nos últimos jogos, o empate parece um resultado provável.

Palpite: Sporting 1-1 Borussia Dortmund

Onde Assistir

No Brasil, a partida será transmitida pela TNT Sports e pelo HBO Max, com início às 13h30 , 14h45 ou 17h (horário de Brasília).

Acompanhe em Tempo Real no ge.