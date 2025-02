Assistir Milan x Roma ao vivo SuperCopa da Itália, HOJE (05/02), PALPITES e ESCALAÇÕES

A partida entre Milan x Roma pela Copa da Italia 24– 25, acontece HOJE (4/02), 17 hs horário oficial de Brasília, acontece nas dependências da Milan, que é o mandante do jogo.

AC Milan x Roma – Copa Italia: Análise, Escalações e Horários (Local e Brasília)

Neste domingo, 5 de fevereiro de 2025, às 20h00 (horário do Reino Unido), o Stadio Giuseppe Meazza, em Milão, será o palco da segunda partida das quartas de final da Copa Italia entre AC Milan e Roma. Considerando a diferença de fuso horário, o horário local em Milão (CET, UTC+1) será às 21h00, enquanto em Brasília (BRT, UTC–3) o jogo acontecerá às 17h00. A partida é decisiva para definir qual dos dois gigantes italianos avançará para as semifinais do torneio, e ambos os clubes vêm de campanhas que os obrigam a repensar suas estratégias para a competição.

Contexto e Importância do Confronto

Após uma jornada movimentada na Copa Italia, o AC Milan busca aproveitar a vantagem conquistada no primeiro encontro – vitória expressiva por 5 a 0 sobre um adversário de menor expressão – para selar sua passagem à final. Entretanto, os italianos não vêm de uma temporada sem desafios; atualmente, eles ocupam a oitava posição na Serie A, com uma campanha irregular que os coloca a 16 pontos do vice-líder, o que evidencia a necessidade urgente de retomar o brilho nas competições nacionais e europeias.

Por outro lado, a Roma, que atualmente enfrenta dificuldades na liga e não ultrapassou a fase de quartas desde 2017, tenta se reinventar sob o comando do técnico interino Claudio Ranieri. O clube da capital tem mostrado sinais de resiliência, tendo se recuperado de situações adversas – inclusive uma recente vitória que garantiu sua participação na Europa League – mas ainda precisa de um desempenho sólido para frustrar o sonho dos merengues e avançar na Copa Italia.

Análise do Jogo e Prováveis Escalações

O confronto promete ser tático e intenso. O AC Milan deverá explorar sua superioridade técnica e a vantagem de jogar em casa, enquanto a Roma buscará organizar sua defesa e atacar com precisão para surpreender os anfitriões. A expectativa é de um jogo marcado por poucas oportunidades, mas com momentos decisivos que podem determinar o destino do duelo.

Provável escalação do AC Milan:

Goleiro: Maignan

Maignan Defensores: Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez

Walker, Tomori, Pavlovic, Hernandez Meio-campistas: Musah, Fofana, Reijnders

Musah, Fofana, Reijnders Atacantes: Pulisic, Tammy Abraham, Leao

A chegada do mexicano Santiago Gimenez, recém-contratado, pode trazer mais dinamismo ao setor ofensivo dos Rossoneri, enquanto a saída de Alvaro Morata, que foi negociado para o Galatasaray, abre espaço para novas apostas de Abel Ferreira.

Provável escalação da Roma:

Goleiro: Svilar

Svilar Defensores: Rensch, Hummels, Ndicka

Rensch, Hummels, Ndicka Meio-campistas: Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini, Angelino

Saelemaekers, Kone, Paredes, Pellegrini, Angelino Atacantes: Dybala, Artem Dovbyk

A Roma tenta recuperar sua forma após um recente empate no Camp Nou, e o retorno de jogadores lesionados, como o ex-milanista Stephan El Shaarawy, pode oferecer novas alternativas ofensivas.

Prognóstico

A vantagem de jogar em casa e o histórico recente favorável aos Rossoneri, que já conquistaram vitórias marcantes na competição, indicam que o AC Milan é o grande favorito para vencer a partida. No entanto, a Roma, sempre resiliente, tem capacidade de surpreender se conseguir se fechar defensivamente e explorar os contra-ataques com rapidez. A previsão é de um jogo equilibrado, mas com vitória por 1 a 0 para o AC Milan, o que garantiria a passagem para as semifinais com um placar agregado favorável (possivelmente 3 a 2).

Horários e Transmissão

Horário local (Milão – CET): 21h00

21h00 Horário de Brasília (BRT): 17h00

17h00 Transmissão: O jogo será transmitido pelos canais oficiais e plataformas de streaming contratadas, permitindo que torcedores em todo o mundo acompanhem a disputa ao vivo.

Este confronto promete ser uma das grandes emoções da Copa Italia 2025, com decisões táticas e individuais que podem marcar a passagem de ambos os times para as fases finais do torneio. Fique ligado para não perder nenhum lance desta partida decisiva!

Onde assistir: A partida será transmitida ao vivo nos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+.