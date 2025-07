IFSP recebe comitiva de professores paraguaios para formação técnica – IFSP

Missão do Ministério da Educação do Paraguai terá início no dia 14 de julho no Campus São Paulo

Na próxima segunda-feira, 14 de julho de 2025, o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) receberá uma comitiva composta por 20 professores paraguaios para uma formação voltada ao ensino e aprendizagem em áreas do eixo tecnológico. A capacitação ocorrerá nas dependências da Reitoria e do Campus São Paulo.

A visita faz parte de uma missão organizada pelo Ministério da Educação do Paraguai, que escolheu o IFSP como instituição parceira por sua reconhecida excelência no ensino tecnológico. O objetivo é proporcionar experiências pedagógicas e técnicas significativas nas áreas de Eletrônica, Eletricidade, Mecatrônica e Mecânica Automotriz, promovendo uma troca de saberes e práticas que contribua para o fortalecimento da educação técnica naquele país.

Durante o encontro, os docentes participarão de atividades práticas em laboratórios e grupos de pesquisa, com acompanhamento de professores e pesquisadores do IFSP. A programação inclui visitas ao Laboratório de Controle Aplicado (LCA), ao Centro de Estudos e Pesquisas de Eficiência Energética (CEPEER) e ao grupo EMBEDDED – Pesquisa em Sistemas Embarcados, todos sob a coordenação do professor Alexandre Ventieri. À tarde, a formação segue com apresentações do Departamento de Mecânica e Informática, conduzidas pelos docentes Ana Lucia Mamede e Wesley Nascimento, além de um momento dedicado às iniciativas de pesquisa e extensão, apresentado pelos professores Maurício Nascimento e José Otávio Baldinato.

A atividade é coordenada pela Assessoria de Relações Internacionais do IFSP, que reforça o compromisso da instituição com a internacionalização e o fortalecimento da educação profissional e tecnológica em âmbito regional.