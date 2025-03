Prefeitura de Guaratinguetá apoia a ECO Ambiental – Primeira Corrida da AGC, que acontece no dia 27 de abril

Posted on

Fotos: Michelle Alves – Secom Por: Évelyn Azevedo Sorocaba segue crescendo no setor imobiliário com altos investimentos e oportunidades de empregos. Nesta quinta-feira (8), a construtora Patriani anunciou à Prefeitura de Sorocaba, durante reunião no Paço Municipal, o investimento de até R$ 400 milhões em dois empreendimentos imobiliários localizados no Campolim, zona sul da cidade. […]