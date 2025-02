Prefeitura amplia melhorias nas escolas de educação infantil

Ariane Caldas





Secretaria de Educação e Cidadania

A Prefeitura de São José dos Campos realizou ao longo de fevereiro o processo de edital de chamamento público de organizações da sociedade civil (OSC) com o objetivo de aprimorar os cuidados na primeira infância nas escolas municipais de educação infantil (Emei).

O edital foi publicado no dia 7 de janeiro e está disponível para consulta no Portal da Transparência, assim como o resultado final.

O termo de colaboração visa fortalecer o suporte pedagógico e garantir um atendimento ainda mais qualificado às crianças até 5 anos.

Com a implementação da parceria, os professores regentes continuarão conduzindo as atividades em sala de aula, acompanhados pelos auxiliares de classe, que poderão ser profissionais efetivos da rede ou contratados por meio do termo de colaboração com as OSCs.

A iniciativa não implica demissão de agentes educadores, mas sim na ampliação do quadro de profissionais, com a inclusão dos cuidadores infantis. Esses novos colaboradores serão responsáveis por atividades voltadas aos cuidados na primeira infância, como higiene e suporte no desenvolvimento das ações pedagógicas.

Qualificação

Para garantir um serviço de excelência, todos os profissionais das OSCs contarão com formação inicial específica, conduzida pela equipe da rede de ensino municipal. Além disso, serão oferecidas formações continuadas, promovidas pelas equipes gestoras das escolas, assegurando um alinhamento entre todos os profissionais envolvidos na educação infantil.

Os cuidadores infantis deverão ter, obrigatoriamente, o curso de cuidador infantil, além do ensino médio completo. Para os supervisores técnicos das OSCs, será exigido ensino superior completo com experiência comprovada na área educacional.

A expectativa é que os cuidadores iniciem o trabalho em 27 unidades de educação infantil a partir do dia 10 de março, após a conclusão do processo de formação e adaptação nas escolas.

Compromisso

O termo de colaboração entre o município e as OSCs reafirma o compromisso da Prefeitura em oferecer um atendimento de qualidade, unindo educação e cuidado na rotina escolar. A iniciativa fortalece o suporte às crianças e contribui para o desenvolvimento de um ambiente escolar ainda mais acolhedor e seguro.

Em caso de dúvidas, pais e responsáveis podem entrar em contato com a equipe gestora das escolas ou a Secretaria de Educação e Cidadania.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Educação e Cidadania