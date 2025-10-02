Outubro Rosa: Clínicas da Família e UBS de Nova Iguaçu terão atendimento aos sábados durante todo o mês

Em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama e do câncer do colo do útero, todas as Clínicas da Família e Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Nova Iguaçu funcionarão aos sábados de outubro. A medida da Prefeitura tem como objetivo facilitar o acesso das mulheres aos serviços de saúde, especialmente aquelas que não conseguem comparecer às unidades durante os dias úteis.

Nos quatro sábados de outubro (4, 11, 18 e 25), sempre das 8h às 13h, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) irá oferecer todos os atendimentos da Atenção Primária, com ênfase em ações voltadas à saúde da mulher. Elas terão acesso a serviços como coleta de exame citopatológico do colo uterino (papanicolau), exame clínico das mamas, solicitação de mamografias de rastreio e salas de espera com orientações sobre prevenção do câncer do colo do útero e diagnóstico precoce do câncer de mama.

“O Outubro Rosa vai além da cor simbólica da campanha. Precisamos sempre reforçar a importância da participação da população em ações como esta e, por isso, iremos oferecer atendimento aos sábados deste mês para que mais mulheres tenham a oportunidade de cuidar da saúde. A detecção precoce salva vidas, e a rede de Atenção Primária está preparada para acolher e cuidar de cada uma delas”, garante o secretário municipal de saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Além dos serviços citados, as unidades também oferecerão atendimento em planejamento sexual e reprodutivo e terão vacinação contra HPV para crianças de 9 anos a jovens de 19.

A lista com os endereços das unidades de Atenção Primária à Saúde está em https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/.