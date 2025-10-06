Mês de aniversário terá ação itinerante em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

NOTÍCIAS

Em comemoração aos 388 anos de Ubatuba, no mês de outubro, a Secretaria de Assistência Social realiza uma programação especial do “CRAS Bairro”, que leva alguns serviços ofertados pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras), para os territórios onde as famílias residem. A ação será realizada pela equipe do Cras Centro.

O Cras Bairro é uma estratégia da administração municipal que busca garantir acesso e cidadania à população, eliminando barreiras como o custo e o tempo de deslocamento até a sede do Cras.

Durante o “CRAS Bairro”, os moradores terão a oportunidade de atualizar dados ou realizar a inclusão no Cadastro Único para acesso a programas sociais. Serão oferecidas orientações sobre Benefícios Sociais, incluindo programas como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Tarifa Social de Energia Elétrica. A equipe também estará disponível para atendimento social, oferecendo acolhimento qualificado e acompanhamento familiar.

A programação de outubro inclui as seguintes localidades:

  • 09/10 (Quinta-feira): Perequê-Mirim

UBS do Bairro (Rua Benedito Henrique, s/n), das 9h às 13:30h.

  • 11/10 (Sábado): Perequê-Açu

UBS do Bairro (Rua Padre Manoel da Nóbrega, 1218), das 8:30h às 13:30h

(participando de uma ação integrada com a equipe de Saúde da região)

  • 17/10 (Sexta-feira): Sesmaria

Sede do Projeto Social “Namaskar” (R. del Rey, 186), das 08:30h às 13:30h.

  • 22/10 (Quarta-feira): Camburi

Centro Comunitário, das 9h às 13:30h

( com o apoio da Equipe Emulti que atua na região norte)

  • 31/10 (Sexta-feira): Picinguaba

UBS do Bairro (Estrada da Picinguaba, 08), das 9h às 13:30h

(também com o apoio da Equipe Emulti que atua na região norte).

“Pensamos em promover algo pela população no mês de aniversário, como uma espécie de presente. O objetivo é estreitar os laços com a comunidade, ouvindo e orientando, para construir soluções mais efetivas para as questões sociais diretamente em seu território”, explicou a secretária de Assistência Social, Silvia Issa.

O Cras é a porta de entrada das famílias para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e uma unidade de proteção social básica. O objetivo da ação é prevenir a ocorrência de vulnerabilidades e riscos sociais, além de ampliar o acesso aos direitos.

 

 

