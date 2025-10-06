ESPORTES

Lateral Vitinho é convocado para defender a seleção brasileira

O lateral Vitinho, do Botafogo, foi convocado nesta quinta-feira (2) pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na próxima Data Fifa. O jogador do Glorioso ocupará a vaga de Vanderson, do Monaco (França), desconvocado por causa de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe pela Liga dos Campeões da Europa.

Na última quarta-feira (1), o comandante da seleção brasileira convocou os jogadores que defenderão o Brasil na Data Fifa de outubro contra a Coreia do Sul e o Japão. O destaque entre os 26 selecionados foi o retorno dos atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior, ambos do Real Madrid (Espanha).

O Brasil enfrenta a Coreia do Sul no dia 10 e outubro, a partir das 8h (horário de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul, e encara os japoneses no dia 14, a partir das 7h30, no Estádio Ajinomoto, em Tóquio.

