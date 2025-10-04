IFSP realiza evento virtual Re-Ciclo: Desafio de Inovação Sustentável em Resíduos  – IFSP

Evento será transmitido pelo Youtube no dia 9/10 e contará com premiação do concurso de inovação sustentável

No dia 9 de outubro, o IFSP realizará o evento virtual Re-Ciclo: Desafio de Inovação Sustentável em Resíduos, voltado aos estudantes dos 41 campi da instituição. A iniciativa integra o Circuito Urbano 2025, promovido pela ONU-Habitat, e busca estimular soluções criativas e ambientalmente responsáveis para o tratamento de resíduos. Acompanhe a transmissão aqui.

Com início às 11h, o evento contará com uma programação diversificada, incluindo mesa redonda, cerimônia de premiação do concurso de inovação sustentável e vídeo institucional de encerramento, que aborda a Agenda 2030 no IFSP e reforça o compromisso da instituição com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A abertura será conduzida pelo reitor do IFSP, Silmário Santos, pró-reitores e representantes das instituições parceiras, como a Receita Federal do Brasil, Rede Unisustentável e Rede Sustentação.

A mesa redonda terá como tema “Inovação e Economia Circular: Como a Tecnologia Transforma o Futuro dos Resíduos”, com mediação do professor Rodrigo Delphino, diretor de Cooperação e Sustentabilidade do IFSP. Participam como painelistas as professoras Adriana Antunes Lopes e Maria Helena Del Grande e o professor Celso Galvani Junior.

Durante o evento, serão anunciados os sete projetos vencedores do desafio, selecionados com base em critérios como inovação, impacto ambiental, viabilidade e aderência ao tema. As propostas devem incluir uma maquete (física ou virtual), relatório descritivo, vídeo de apresentação e termo de aceite do edital.

A premiação inclui equipamentos eletrônicos oriundos de apreensões da Receita Federal:

1º lugar: iPad 10 (64GB), celular Redmi Note 13, Redmi Buds 6 Play e smartwatch Amazfit GTS.



2º ao 7º lugar: Celular Redmi Note 13, Redmi Buds 5 Pro e smartwatch Amazfit GTS.

Projetos com destaque também receberão certificados de Menção Honrosa.

Leia também:

IFSP lança concurso de inovação sustentável com premiação de eletrônicos