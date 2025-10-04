NOTÍCIAS

IFSP realiza evento virtual Re-Ciclo: Desafio de Inovação Sustentável em Resíduos  – IFSP

Posted on Author admin Comentários desativados em IFSP realiza evento virtual Re-Ciclo: Desafio de Inovação Sustentável em Resíduos  – IFSP

Evento será transmitido pelo Youtube no dia 9/10 e contará com premiação do concurso de inovação sustentável 

No dia 9 de outubro, o IFSP realizará o evento virtual Re-Ciclo: Desafio de Inovação Sustentável em Resíduos, voltado aos estudantes dos 41 campi da instituição. A iniciativa integra o Circuito Urbano 2025, promovido pela ONU-Habitat, e busca estimular soluções criativas e ambientalmente responsáveis para o tratamento de resíduos. Acompanhe a transmissão aqui. 

Com início às 11h, o evento contará com uma programação diversificada, incluindo mesa redonda, cerimônia de premiação do concurso de inovação sustentável e vídeo institucional de encerramento, que aborda a Agenda 2030 no IFSP e reforça o compromisso da instituição com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 A abertura será conduzida pelo reitor do IFSP, Silmário Santos, pró-reitores e representantes das instituições parceiras, como a Receita Federal do Brasil, Rede Unisustentável e Rede Sustentação. 

A mesa redonda terá como tema “Inovação e Economia Circular: Como a Tecnologia Transforma o Futuro dos Resíduos”, com mediação do professor Rodrigo Delphino, diretor de Cooperação e Sustentabilidade do IFSP. Participam como painelistas as professoras Adriana Antunes Lopes e Maria Helena Del Grande e o professor Celso Galvani Junior. 

Durante o evento, serão anunciados os sete projetos vencedores do desafio, selecionados com base em critérios como inovação, impacto ambiental, viabilidade e aderência ao tema. As propostas devem incluir uma maquete (física ou virtual), relatório descritivo, vídeo de apresentação e termo de aceite do edital. 

A premiação inclui equipamentos eletrônicos oriundos de apreensões da Receita Federal: 

1º lugar: iPad 10 (64GB), celular Redmi Note 13, Redmi Buds 6 Play e smartwatch Amazfit GTS. 
 
2º ao 7º lugar: Celular Redmi Note 13, Redmi Buds 5 Pro e smartwatch Amazfit GTS.  

Projetos com destaque também receberão certificados de Menção Honrosa. 

Leia também: 

IFSP lança concurso de inovação sustentável com premiação de eletrônicos 

admin

Related Articles
NOTÍCIAS

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Guaratinguetá Conquistam Medalhas na 27ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

Posted on Author admin

Na última edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), os alunos das escolas municipais de Guaratinguetá alcançaram um marco impressionante: 20 medalhas, sendo 8 delas de ouro. Este é o maior número de medalhas de ouro já conquistado pela rede de ensino da cidade, destacando o progresso e a dedicação dos estudantes locais. […]
NOTÍCIAS

Transporte Adaptado Atende CMDPD (Conselho municipal dos direitos da Pessoa com Deficiência) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on Author admin

  Nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, a Assistência Social disponibilizou o transporte adaptado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para realizarem visitas em alguns pontos da cidade com o objetivo de avaliar as condições de acessibilidade. Foram vistoriadas uma praça localizada no Clube dos 500 e a Unidade de Pronto […]
NOTÍCIAS

Secretaria de Educação realiza eleições para escolha dos representantes de turma em parceria com TRE

Posted on Author admin

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) está realizando nas escolas da Rede Municipal as eleições de representantes de turma. A ação faz parte do ‘Programa de Liderança Estudantil’ e conta com a parceria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), que fornece as urnas eletrônicas. A iniciativa tem a gerência do […]