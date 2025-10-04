Governo abre chamamento público para gestão do Hospital Regional de Ponta Porã – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Seleção vai definir Organização Social de Saúde que assumirá unidade pelos próximos 5 anos

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) publicou, nesta quinta-feira (2), o Chamamento Público nº 001/2025/SES para selecionar a entidade responsável pela administração do Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José de Simone Netto.

O processo prevê a escolha de uma OSS (Organização Social de Saúde) já qualificada no Estado do Mato Grosso do Sul, com experiência comprovada na gestão hospitalar com perfil de média complexidade.

A instituição selecionada assumirá o gerenciamento, a operacionalização e a execução dos serviços de saúde no hospital, que atende pacientes da região de fronteira.

O contrato terá vigência inicial de até 60 meses, podendo ser renovado de acordo com o cumprimento das metas pactuadas e a aprovação das prestações de contas.

A primeira sessão pública do chamamento está marcada para o dia 4 de novembro de 2025, às 8h (horário local), na Sala de Reunião Beatriz Dobashi, na sede da SES, em Campo Grande, no Parque dos Poderes.

Cronograma do Chamamento Público

Divulgação do edital: 2 de outubro de 2025

Prazo máximo para pedidos de esclarecimento: 30 de outubro de 2025

Divulgação da nota de esclarecimento: 3 de novembro de 2025

Entrega dos envelopes (sessão de abertura): 4 de novembro de 2025

O edital completo está disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde (www.saude.ms.gov.br), na aba Organização Social – Chamamento Público 2025.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3318-1757 ou pelo e-mail [email protected].

Danúbia Burema, Comunicação SES

Foto: Arquivo