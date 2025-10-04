Governo abre chamamento público para gestão do Hospital Regional de Ponta Porã – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

NOTÍCIAS

Seleção vai definir Organização Social de Saúde que assumirá unidade pelos próximos 5 anos

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) publicou, nesta quinta-feira (2), o Chamamento Público nº 001/2025/SES para selecionar a entidade responsável pela administração do Hospital Regional de Ponta Porã, Dr. José de Simone Netto.

O processo prevê a escolha de uma OSS (Organização Social de Saúde) já qualificada no Estado do Mato Grosso do Sul, com experiência comprovada na gestão hospitalar com perfil de média complexidade.

A instituição selecionada assumirá o gerenciamento, a operacionalização e a execução dos serviços de saúde no hospital, que atende pacientes da região de fronteira.

O contrato terá vigência inicial de até 60 meses, podendo ser renovado de acordo com o cumprimento das metas pactuadas e a aprovação das prestações de contas.

A primeira sessão pública do chamamento está marcada para o dia 4 de novembro de 2025, às 8h (horário local), na Sala de Reunião Beatriz Dobashi, na sede da SES, em Campo Grande, no Parque dos Poderes.

Cronograma do Chamamento Público

  • Divulgação do edital: 2 de outubro de 2025
  • Prazo máximo para pedidos de esclarecimento: 30 de outubro de 2025
  • Divulgação da nota de esclarecimento: 3 de novembro de 2025
  • Entrega dos envelopes (sessão de abertura): 4 de novembro de 2025

O edital completo está disponível no site da Secretaria de Estado de Saúde (www.saude.ms.gov.br), na aba Organização Social – Chamamento Público 2025.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3318-1757 ou pelo e-mail [email protected].

Danúbia Burema, Comunicação SES
Foto: Arquivo

