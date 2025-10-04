Evento inédito discute cuidado humanizado a pacientes oncológicos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A missão de todo profissional de Saúde é cuidar, acolher, confortar e oferecer um tratamento humanizado para o paciente, oferecendo atenção individual no momento em que estão tão vulneráveis.

O diagnóstico e tratamento do câncer frequentemente representam um momento de grande vulnerabilidade, tanto física quanto emocional, pois a doença impacta a saúde em geral, a rotina e a autonomia do indivíduo, além de trazer ansiedade, medo e tristeza.

Diante deste cenário, o Núcleo de Apoio ao Paciente Oncológico viu uma oportunidade de discutir o tema e reuniu cerca de 180 pessoas, entre profissionais da Saúde, gestores e especialistas de diferentes áreas no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto na quarta-feira, 1º, no 1º Encontro de Integração e Humanização da Rede de Oncologia.

A programação foi voltada à discussão de estratégias voltadas à integração e à humanização do atendimento a pacientes oncológicos e, também, marcou a comemoração dos 2 anos de implantação do Núcleo de Apoio ao Paciente Oncológico.

“Recebemos, com alegria, representantes de outros núcleos de apoio, de São Sebastião e Caraguatatuba, em um movimento de fortalecimento da rede e de reflexão sobre o papel dos núcleos junto aos pacientes e aos hospitais de referência para tratamento oncológico”, explicou a psicóloga do Núcleo, Julia Dias.

Os participantes puderam conferir palestras, mesas-redondas e momentos de debate, com foco em temas como atendimento humanizado, comunicação com pacientes, acolhimento emocional e suporte multidisciplinar. Também houve espaço para relatos pessoais e trocas de experiências, ampliando o diálogo entre pacientes, cuidadores e especialistas.

A oncologista Dra.Ligia Simonetti, que integrou a equipe do Núcleo por sete meses, enviou um recado por vídeo justificando sua ausência, mas enaltecendo a importância do equipamento e do evento. “Para um oncologista, a atuação abre a nossa cabeça no sentido de como a gente vai fazer para desafogar um sistema? Como eu posso usar um recurso que é escasso da forma mais eficaz e de melhor custo benefício possível? Além disso, os pacientes também se sentem muito acolhidos. Para um diagnostico oncológico, tempo é tudo”, disse.

O destaque da programação foi o painel “Integração e Humanização da Rede de Cuidado em Oncologia – fortalecendo fluxos e compreendendo a trajetória do paciente”. Durante o módulo, o especialista em cuidados paliativos do HRLN, Dr. Renato Buono, a parceria de unidades de Saúde com equipamentos como o Núcleo Oncológico é essencial diante da fragilidade dos pacientes, principalmente, em questões como o trajeto/locomoção ao hospital.

“Essa é uma oportunidade de estreitar ainda mais a parceria com o Núcleo e a Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (Emad), seja no nível ambulatorial mas, também, nas desospitalizações, que são grandes desafios que a gente enfrenta”, pontuou o especialista.

Segundo a Secretaria de Saúde, essa é uma das ações municipais que pretendem fortalecer o cuidado ao paciente, que vai além do tratamento clínico, proporcionando atenção integral que incluía aspectos emocionais, sociais e humanos. “Feliz por fazer parte dessa rede com o Emad. Orgulho da Saúde de Ubatuba por promover uma assistência mais humanizada”, salientou a médica do Emad, Dra .Marcela Blumenschein.

Para a organização, o evento superou as expectativas. “Os temas foram bem abordados pelos médicos, houve participação qualificada na mesa-redonda e troca de experiências com outros municípios. A iniciativa mostrou a importância de ampliar debates em saúde, não apenas na oncologia, mas também em outras áreas, com foco em prevenção e melhoria da qualidade de vida. Foi um orgulho participar e destacar o trabalho do SUS e das equipes envolvidas, em especial do Núcleo de Apoio, que está de parabéns pela realização”, comemorou a enfermeira responsável pelo Núcleo, Ângela Paccagnin.