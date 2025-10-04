NOTÍCIAS

Dia da Pessoa Idosa – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

O evento em homenagem ao Dia da Pessoa Idosa foi realizado nesta quarta-feira (01), na Igreja da Cidade. A iniciativa, promovida pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, contou com o apoio da Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Assistência Social, e com a parceria do CREAS, CRAS e das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) do município.

A programação foi diversificada e contou com apresentações, música e muita alegria. Durante o evento, o Poder Executivo anunciou um reajuste significativo no repasse financeiro às ILPIs.

Atualmente, o município destina R$ 325 por idoso, valor que passará para R$ 1.200 a partir de janeiro de 2026, um aumento de 270%.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Guaratinguetá com a valorização, o respeito e a inclusão da pessoa idosa na vida comunitária.

