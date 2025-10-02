Comissão de Esporte questiona Prefeitura sobre coordenação de espaços esportivos

Na reunião desta quinta-feira, 2 de outubro, a Comissão de Esporte, Lazer e Cultura expediu ofício à Prefeitura com pedido de esclarecimentos sobre a destinação dos cargos de Assessor de Políticas Públicas III na Secretaria Municipal de Esportes. Os vereadores buscam um alinhamento para que os Centros Comunitários, Complexos e Praças de Esportes, tenham servidores atuando na coordenação, conforme demanda apresentada pelo colegiado após visita aos equipamentos públicos.

O colegiado mencionou os cargos que constam na estrutura administrativa do Poder Executivo e perguntou quais servidores atenderão às reivindicações da Comissão debatidas em reunião com a ex-secretária de Administração, Claudete Florêncio, em março deste ano.

A então secretária havia encaminhado resposta oficial à Comissão, em abril de 2025, comunicando sobre a “ criação de uma Divisão de Manutenção na Secretaria de Esporte, que contaria com cargos de Assessor de Políticas Públicas III, além de um cargo adicional ligado ao Gabinete da Secretaria, totalizando sete profissionais.” No documento, a Prefeitura sinalizou que os cargos se alinham funcionalmente às atividades e eventualmente para coordenar os Centros Comunitários.

Demanda

A Comissão de Esporte, Lazer e Cultura defende a necessidade de sete coordenadores para gerir espaços esportivos. Por meio de um levantamento anexado ao ofício, os vereadores sugerem à Prefeitura o agrupamento da gestão dos espaços para melhor atendimento das demandas da área.

A Comissão

Fazem parte da Comissão de Esporte, Cultura e Turismo: Guilherme Guido (PL), presidente; Costa Junior (Podemos), vice-presidente; e Waguinho da Santa Luzia (PP), secretário. Todas deliberações foram registradas em ata.

É de competência deste colegiado opinar sobre proposições, promover debates, seminários e ações educativas que visem a identificar problemas e propor soluções para o fortalecimento das políticas públicas locais nas áreas de esporte, lazer, cultura e turismo, além de fiscalizar, acompanhar e avaliar a efetividade de programas governamentais, estudar e propor políticas públicas aptas a proporcionar melhoria de qualidade de vida aos munícipes e bem-estar nessas áreas.