Casa Mãe Bebê realiza oficina de bordado e abre programação do Outubro Rosa no ICV

A Casa Mãe Bebê, que faz parte do Instituto Cândida Vargas (ICV), realizou, na tarde desta quinta-feira (2), uma oficina de bordado com as mães acolhidas no espaço. A atividade marcou a abertura da programação da campanha Outubro Rosa na maternidade e foi realizada pela equipe multiprofissional, que envolve setores como psicologia, enfermagem e serviço social.

O objetivo da oficina é promover momentos de integração e cuidado com as mães, mostrando o compromisso que a maternidade tem no atendimento humanizado e integral às mulheres acolhidas de diversos municípios do Estado, garantindo afeto e segurança.

A coordenadora da Casa Mãe Bebê, Wênia Ramalho, destacou a importância da ação como forma de acolhimento e ocupação saudável para as puérperas. “Atividades como essa têm um papel fundamental no processo de cuidado das nossas mães. Elas ajudam a ocupar o tempo de forma positiva, estimulam a criatividade e oferecem um momento de descontração e troca de experiências. Esse apoio faz toda diferença no bem-estar delas e reflete também no vínculo com seus bebês”, afirmou.

Maria das Graças, mãe de uma paciente da maternidade, falou sobre a experiência de participar da atividade. “Minha filha Luana Martins está na UTI e a bebezinha dela está na UCI. Hoje estive aqui na Casa Mãe Bebê e recebi todo apoio da equipe. Eles nos ensinaram a fazer toalhinha, bordado, e eu gostei demais. Para mim é nota 10”, contou.

A coordenadora da Psicologia do ICV, Poliana Nóbrega, também reforçou o papel da campanha. “O Outubro Rosa é um período de conscientização e nós aproveitamos para falar de autocuidado, da importância de se tocar e de procurar os serviços de saúde disponíveis. A prefeitura oferece os canais para que as mulheres realizem a mamografia gratuitamente e essa prevenção é fundamental. Nosso papel aqui é apoiar, orientar e cuidar dessas mulheres, para que elas se sintam fortalecidas e seguras”, destacou.

Encontros semanais – A oficina foi conduzida por Carol Lucena, que ensinou a produção de bordado em panos de bebê, estimulando o aprendizado de uma possível fonte de renda. Os grupos se reúnem semanalmente na Casa Mãe Bebê, com o objetivo de integrar as mães e promover atividades de fortalecimento emocional e social.