Agência Minas Gerais | Rede Minas transmite Campeonato Mineiro de Vôlei feminino e masculino

Os quatro canais da Rede Minas vão estar ligados no vôlei. Até o dia 12/10, o público confere as partidas do Campeonato Mineiro de Vôlei feminino e masculino na multiprogramação da emissora pública mineira.
A competição feminina começa reunindo quatro equipes da elite do voleibol nacional. Nessa disputa estão Gerdau Minas, Dentil Praia Clube e Batavo Mackenzie.
Repetindo o formato da última edição, o campeonato ainda conta com o Brasília Vôlei como convidado. Os clubes se enfrentam em um único turno com seis partidas e o time com maior pontuação leva o título.
Nesta quinta-feira (2/10) os duelos são no canal Rede Minas 2, com Gerdau Minas e Brasília Vôlei, às 18h, e Dentil Praia Clube e Batavo Mackenzie, às 20h30.
Na sexta-feira (3/10), a Rede Minas 4 exibe Gerdau Minas e Batavo Mackenzie, às 18h, e Dentil Praia Clube e Brasília Vôlei, às 20h30. Já no sábado (4/10), a emissora mostra Batavo Mackenzie e Brasília Vôlei, às 15h, na Rede Minas 4, e Gerdau Minas e Dentil Praia Clube, às 17h30, no canal principal da emissora.
Masculino
As partidas que encerram a fase classificatória do Campeonato Mineiro de Vôlei masculino são transmitidas na Rede Minas 2. A emissora mostra as disputas de sábado entre Sada Cruzeiro e Itambé Minas, às 17h, e JF Vôlei e Montes Claros Vôlei, às 20h. O último jogo da sétima rodada vai ao ar na segunda-feira (6/10), com Monte Carmelo e Araguari Vôlei, às 19h.
As semifinais e finais do vôlei masculino também estão garantidas na TV. A emissora exibe na Rede Minas 2 as disputas que acontecem no Mineirinho na sexta-feira (10/10), às 18h e às 20h30. As partidas decisivas de domingo (12/10) vão ao ar às 9h e às 11h30, no canal principal da emissora.
Multiprogramação
O acesso aos quatro canais da multiprogramação da Rede Minas é aberto a quase 600 cidades mineiras. No site da Rede Minas, o público confere a sintonia em seu município neste link.