UBS do Horto sedia “CRAS Bairro” na próxima quinta-feira, 31 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Assistência Social promove, na próxima quinta-feira, 31, das 9h às 15h, mais uma edição da ação “CRAS Bairro”. Desta vez, a iniciativa será realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Horto e é voltada aos moradores do bairro e das regiões próximas.

A atividade será conduzida pela equipe técnica do CRAS Oeste e tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços socioassistenciais. Durante o atendimento, serão realizados:

Atualizações no Cadastro Único (CadÚnico);

Orientações sobre benefícios sociais e serviços da assistência social.

A ação é uma maneira de ampliar o alcance dos serviços do CRAS, descentralizando o atendimento e promovendo o acesso da comunidade a informações sobre programas como o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a pessoas idosas a partir de 65 anos e pessoas com deficiência.

“Ações como essa fortalecem a presença do poder público nos territórios. O mutirão é uma ação essencial para levar o atendimento do poder público a todas as regiões do município, garantindo um serviço digno para a população”, afirmou a Secretária de Assistência Social, Silvia Issa.