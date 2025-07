Secretaria da Educação realiza formação com os profissionais de apoio da rede municipal – Agência de Notícias

Fotos: Sedu/Divulgação

Os profissionais de apoio da rede municipal de ensino de Sorocaba passaram por formação, durante a segunda quinzena de julho, aprimorando seus conhecimentos a respeito do atendimento da educação especial. A atividade foi proporcionada pela instituição AJG, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu).

Durante a formação foram apresentados e debatidos os seguintes temas:

– Neurodivergência: O que é? E como se manifesta – palestrante: psicóloga Thais Bertozzi

– Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) – palestrante: neuropsicóloga Dra. Paula Segamarchi

– Saúde Mental, Experiências Adversas e Transtornos na Infância e Adolescência – palestrante: neuropsicóloga Dra. Paula Segamarchi

– Manejo prático: O que fazer, como evitar? (Ex.: explosão emocional, recusa, fuga, agressividade e etc.) – palestrante: psicóloga Thais Bertozzi

Segundo o chefe da Divisão de Educação Especial da Sedu, Marcos Abel, “A formação dos profissionais de apoio escolar é fundamental para garantir um atendimento verdadeiramente inclusivo e de qualidade aos estudantes com deficiência. Esses profissionais são parte essencial do cotidiano escolar, atuando diretamente no processo de aprendizagem, no cuidado, na autonomia e na participação desses alunos nas atividades escolares”, ele afirma. Ainda, a seu ver, “A formação contínua permite que esses profissionais compreendam melhor as deficiências, as estratégias pedagógicas adaptadas e os direitos assegurados pela legislação, fortalecendo, assim, a equidade no ambiente escolar. Investir na capacitação desses profissionais é investir na valorização da diversidade, na quebra de barreiras e na construção de uma escola que verdadeiramente acolha a todos. Quando o profissional está preparado, o estudante sente-se respeitado, incluído e estimulado a desenvolver todo o seu potencial.”

A formação reuniu conteúdo teórico e atividades práticas, com a participação direta dos profissionais junto aos palestrantes. A iniciativa foi muito bem aceita entre os participantes, a exemplo do que revela o depoimento da participante Ágata Roberta Almeida Martins: “Nesses quatro dias de treinamento, vivi uma experiência que vai muito além de uma simples capacitação. Foi um tempo de aprendizado profundo, de troca, de escuta e de muita reflexão sobre o nosso papel como profissionais de apoio. Eu, que cuido com tanto carinho das crianças especiais no Centro de Educação Infantil (CEI) 114, saio deste treinamento com o coração cheio de gratidão e com a mente mais aberta e preparada para lidar com os desafios que encontramos em nosso dia a dia. Tivemos a honra de ouvir pessoas formadas, experientes, que nos acolheram e compartilharam conhecimentos fundamentais. Eles não vieram só com teorias, mas com vivências, exemplos e orientações que tocaram a gente lá no fundo do coração. Aprendemos, de forma muito humana, sobre como agir diante das crises, como oferecer suporte emocional e físico com empatia, respeito e sensibilidade”, diz a profissional de apoio, sem esquecer de agradecer a chance de participar dessa formação. “Quero agradecer de coração à equipe que organizou esse treinamento. Volto ao meu trabalho mais fortalecida, mais consciente e muito mais apaixonada pelo que faço”, ela acrescenta.

A coordenadora da Educação Inclusiva da AJG, Aline Alves de Carvalho, por sua vez, também ressalta a relevância do trabalho. “A formação oferecida aos profissionais de apoio tem sido essencial para fortalecer a prática cotidiana nas escolas. Acreditamos que, ao investir em conhecimento e escuta, promovemos um atendimento mais acolhedor, humano e alinhado aos princípios da educação inclusiva”, afirma.

De acordo com a equipe de Supervisão, trata-se de um momento que deverá ter reflexos profundos e duradouros na rotina escolar dos alunos da rede. Afinal, a troca que está sendo construída com esses profissionais de apoio vai muito além da teoria. Estabelece a construção de pontes entre cuidado e educação, ampliando o olhar para cada estudante e fortalecendo o trabalho em rede. Sendo que o comprometimento de cada agente tem sido visível nessa caminhada.

Outra opinião que corrobora a importância da iniciativa foi dada pela psicóloga Thais Bertozzi. “É um privilégio participar de uma capacitação voltada a profissionais de apoio à inclusão. Em dois encontros, trabalhamos conteúdos técnicos e estratégias práticas, mas também criamos espaços de escuta e troca entre os participantes. Foi uma experiência rica e potente, que reforçou a importância de reconhecer o papel afetivo e estruturante desses profissionais no cotidiano escolar. Acredito que saímos todos transformados, tanto pelo conteúdo compartilhado, mas principalmente pelos encontros que vivemos. Agradeço a todos pela oportunidade!”

“Desde o primeiro momento, fui recebida por uma equipe engajada, curiosa e interessada em compartilhar e também em aprender. Esse entusiasmo mostra que não estamos apenas formando profissionais mais preparados; estamos construindo uma equipe sensível e acolhedora”, diz a Dra. Paula Segamarchi. E acrescenta: “Para mim, os profissionais de apoio escolar que participam de palestras como esta — voltadas ao Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e à saúde mental — tornam-se mais aptos a acolher e compreender seus alunos. Eles passam a reconhecer sinais de sofrimento emocional, agir com maior empatia e oferecer o suporte apropriado nos momentos mais delicados. Esse conhecimento transforma o ambiente escolar em um espaço seguro e inclusivo, onde todos têm a oportunidade de se desenvolver com dignidade”, finaliza.

A Secretaria da Educação, com sua Divisão de Educação Especial, teve como representantes, na formação, os servidores Marcos Abel e Rafael Fernandes.