Saae/Sorocaba inicia troca de nova travessia sobre córrego na Vila Rica e Jd. Mathilde – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) iniciou, nesta quarta-feira (30), as obras de substituição de mais uma travessia sobre o córrego na Vila Rica e Jardim Mathilde, Zona Leste da cidade. As intervenções ocorrem na Rua Elza Salvestro Bonilha, no entroncamento com a Avenida Engenheiro Carlos Spanghero.

A obra, que tem prazo de entrega de até 120 dias, é realizada em parceria com a iniciativa privada, por meio de medida mitigadora. Ela ocorre simultaneamente à substituição de uma segunda travessia nessa região, mais especificamente na Rua Marcello Scotto, na confluência igualmente com a Avenida Engenheiro Carlos Spanghero, onde os serviços começaram também neste mês.

Ambas consistem na troca de tubulações sob a ponte, da mesma forma como foi feito em outra travessia nas imediações, na Rua João Guariglia, entregue em junho de 2023. Trata-se de ação para aumentar a vazão e evitar alagamentos, decorrentes de chuvas intensas e aumento do leito do córrego.

“Estamos com equipe e máquinas no local para remover a antiga travessia. Nos próximos dias, estando o local limpo, será executado o preparo da base para receber as aduelas, que estão em processo final de fabricação, e que deverão ser entregues e instaladas até início de setembro”, explica o diretor-geral do Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça.

No lugar das antigas travessias serão colocadas 40 aduelas de concreto armado, na Rua Marcello Scotto, e 100 aduelas na Rua Elza Salvestro Bonilha. Cada uma mede 3,5 metros de largura, por 2,5 metros altura e um metro de comprimento, e pesa cerca de 10 toneladas. Elas serão instaladas por meio de guindaste hidráulico, depois de concluída a preparação da base de sustentação.

Durante as obras, os trechos permanecem interditados ao trânsito de veículos. A recomendação aos motoristas, que precisarem trafegar nas imediações, é utilizar a ponte da Rua João Guariglia.