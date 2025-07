Rio integra forças de segurança para combate mais eficaz ao crime

Posted on

Por MRNews Menina de 13 anos é sequestrada por vizinho no Sertão de Pernambuco; buscas continuam Uma adolescente de 13 anos, Ingrid Vitória, foi sequestrada na manhã desta terça-feira (25) no Sertão de Pernambuco. O principal suspeito do crime é Jocelmo Caldas da Silva, um vizinho da família, que desapareceu junto com a garota após […]