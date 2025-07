Programação de filmes da 1ª edição do “SoroGeek Festival” contará com votação popular a partir da próxima semana

A população poderá participar das enquetes para escolha dos filmes que integrarão a programação especial da 1ª edição do “SoroGeek Festival”. O evento inédito contará com a exibição de sete títulos nos dias 5, 12, 19, 22, 23, 25 e 26 de setembro, sempre às 14h10, no auditório da Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizado no Alto da Boa Vista.

A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), tem como objetivo promover e valorizar a cultura geek regional, integrando o universo literário e incentivando práticas de inclusão social.

A Secretaria de Cultura selecionou 12 títulos de filmes para votação aberta que estará disponível no Instagram oficial da Prefeitura de Sorocaba (@prefeituradesorocaba). Os sete filmes mais votados serão exibidos como parte da programação do festival.

O primeiro dia de votação será na próxima segunda-feira (4) com as opções: “Harry Potter e a Câmara Secreta” (2002), “Superman” (1978), “As Aventuras de Chihiro” (2001) e “Sabrina, Aprendiz de Feiticeira (1996)”.

No dia 11 de agosto, a enquete estará disponível com os filmes: “Star Wars: Episódio V – O Império Contra Ataca” (1980), “Batman: O Cavaleiro das Trevas” (2008), “Akira” (1988) e “A Família Addams” (1991).

Para finalizar, no dia 18 de agosto as opções para votação serão: “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” (2002), “Homem-Aranha” (2002), “Dragon Ball Super: Broly” (2018) e “Indiana Jones e a Última Cruzada” (1989).

Já no dia 27 de setembro, das 10h às 18h, no estacionamento lateral da Biblioteca, será realizado o “SoroGeek Festival”, com uma ampla programação, incluindo food trucks, praça para alimentação, apresentações musicais ao vivo, espaço para a comercialização de produtos geek, área exclusiva para batalhas campais, sorteio de brindes, concurso de cosplay, entre outras atrações.

Para proporcionar um ambiente inclusivo e acolhedor, as duas primeiras horas de evento atenderão as necessidades do público inserido no espectro autista. Além disso, a população poderá contribuir com a doação de alimentos não perecíveis para a campanha “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Sorocaba.

A Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955.