Profissionais são capacitados para as Olimpíadas Especiais Brasil – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No último sábado, 26, profissionais das secretarias de Saúde e de Esportes e Lazer participaram de uma capacitação promovida pela Olimpíadas Especiais Brasil (OEB). A formação foi voltada aos profissionais da rede municipal e voluntários que atuarão nos eventos oficiais da organização, que acontecerão nos próximos meses no município. A ação reuniu participantes de segmentos como educação física, odontologia, enfermagem, fisioterapia, assistência social e outros setores estratégicos.

Durante a atividade, os participantes foram apresentados aos princípios da OEB, às diretrizes do atendimento às pessoas com deficiência intelectual no ambiente esportivo e aos procedimentos esperados em ações oficiais da entidade. A iniciativa faz parte da preparação para dois marcos históricos da inclusão no município: o evento “Inclusão em Movimento”, que acontecerá em setembro, e a etapa oficial de Atletismo da OEB, marcada para outubro, em Ubatuba.

“Gostei muito da forma como Ubatuba foi incluída nesse circuito das Olimpíadas Especiais, trabalhando plenamente a inclusão. Principalmente porque Saúde, Esporte e Educação são pilares na vida de qualquer jovem. Para mim, realmente, foi um presente poder participar disso”, explicou a enfermeira e aluna da capacitação, Sheila Barbosa

Já a cirurgiã-dentista Vanessa Campos, que também integra a equipe de voluntários do evento, ressaltou a importância da iniciativa para Ubatuba. “Não há dúvidas que essa parceria com as Olimpíadas Especiais Brasil em nosso município nos trará bons frutos. Seguimos com o nosso propósito para a construção de um mundo mais justo e acessível, onde todos, independentemente de sua condição, têm as mesmas oportunidades”, concluiu a dentista.

Sobre as Olimpíadas Especiais Brasil

A Olimpíadas Especiais Brasil (OEB) é o braço nacional do movimento global Special Olympics, presente em mais de 190 países. A organização promove inclusão de pessoas com deficiência intelectual por meio do esporte, com treinamentos regulares, competições adaptadas e programas educativos. Suas ações não apenas oferecem oportunidades de superação pessoal, como também transformam comunidades ao redor do país.

Em Ubatuba, a presença da OEB se destaca neste segundo semestre de 2025 com duas ações fundamentais:

– Setembro: evento Inclusão em Movimento, com demonstração de Atletismo com atletas da OEB;

– Outubro: realização da etapa oficial de Atletismo, reunindo atletas com deficiência intelectual de diferentes localidades em uma competição oficial da organização.