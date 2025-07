No Dia dos Manguezais, jovens do Pacto pela Juventude realizam plantio de mudas na Lagoa da Tijuca – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Doze jovens dos núcleos Cidade de Deus e Gardênia do programa Pacto pela Juventude estiveram na segunda-feira (28/07) nas margens da Lagoa da Tijuca, localizada em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para celebrar o Dia Mundial dos Manguezais com uma ação ecológica e de conscientização. Foram plantadas mais de 50 mudas de mangue-vermelho pelos jovens que fazem parte do projeto da Secretaria da Juventude Carioca (JUVRio) que residem em comunidades na área de atuação da concessionária Iguá, idealizadora do projeto de revitalização. A ação teve participação da secretária da Juventude Carioca, Gabriella Rodrigues.

Com consultoria do biólogo Mário Moscatelli, os jovens foram apresentados ao projeto de plantio e preservação de manguezais da Lagoa da Tijuca. Os estudantes do Pacto pela Juventude tiveram a oportunidade de passear de barco dentro do sistema lagunar e ampliar os conhecimentos sobre a importância dos mangues. Desde o início do projeto, em 2022, a Iguá já recuperou 15 hectares de manguezais nas Lagoas da Tijuca, Camorim e Jacarepaguá, uma área equivalente a 21 campos de futebol. Para tal, foram plantadas mais 65 mil mudas de espécies nativas de mangue. Até 2027, terão sido plantadas mais de 240 mil mudas. O esforço representa o equivalente a retirada anual de 8 mil carros das ruas em emissões de carbono.