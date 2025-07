Morre Wadih Mutran, ex-vereador da cidade de São Paulo

Posted on

Recentemente, o renomado ator Cauã Reymond tem sido alvo de discussões nos bastidores da novela Terra e Paixão, transmitida no horário nobre pela Globo. Segundo relatos, a personalidade ríspida e rude de seu personagem, Caio, parece ter se refletido em seu comportamento na vida real, resultando em problemas durante as gravações. De acordo com informações […]