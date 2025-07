Merendeiras de Sorocaba passam por capacitação com foco em cuidado, inclusão e qualidade – Agência de Notícias

Fotos: Sedu/Divulgação

Mais do que preparar refeições, as merendeiras são profissionais que acolhem, cuidam e fazem parte da rotina de milhares de crianças nas escolas municipais. Reconhecendo a importância desse papel, cerca de 680 merendeiras que atuam nas unidades de ensino de Sorocaba participaram, nos dias 23, 24 e 25 de julho, de uma capacitação especial promovida pela empresa responsável pela alimentação escolar, no município.

A formação teve como principal objetivo fortalecer a qualidade dos serviços prestados, atualizar conhecimentos e valorizar o trabalho essencial das merendeiras no ambiente escolar. Entre os temas abordados estavam: as boas práticas na manipulação de alimentos, a segurança no ambiente de trabalho e o Manual de Conduta, que orienta sobre ética, respeito e convivência com a comunidade escolar.

Um dos momentos mais marcantes do encontro foi a exibição de um vídeo sobre o atendimento a alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A atividade buscou sensibilizar as profissionais quanto à importância do acolhimento, da empatia e do respeito às particularidades dessas crianças, promovendo um ambiente mais inclusivo e humanizado nas escolas.

Também foram realizadas as chamadas Oficinas de Qualidade, que estimularam reflexões sobre o trabalho em equipe, a atenção aos detalhes e o carinho envolvido na preparação das refeições. Para muitas participantes, foi uma oportunidade valiosa de aprendizado e reconhecimento.

A ação contou com a participação da equipe de nutricionistas da Divisão de Alimentação Escolar da Secretaria da Educação (Sedu), que acompanha de perto a execução dos serviços de merenda nas unidades da rede municipal de ensino. “A merenda é, muitas vezes, o momento mais esperado do dia para muitas crianças. Por isso, precisamos garantir que ela seja nutritiva, segura e preparada com todo o cuidado. E isso só é possível graças ao trabalho comprometido das nossas merendeiras”, destacou a nutricionista da Sedu, Milene Barcelos Reis.

“A alimentação escolar vai muito além do prato servido. Para muitas crianças, especialmente aquelas com Transtorno do Espectro Autista, o momento da merenda precisa ser acolhedor, respeitoso e sensível às suas particularidades. Capacitar nossas merendeiras para esse olhar mais humano e inclusivo é essencial para garantir que todas as crianças se sintam seguras e respeitadas”, ressaltou Sabrina Sponchiado Herdade, que também é nutricionista da equipe técnica da Sedu.

Com ações como essa, a Prefeitura de Sorocaba reafirma seu compromisso com a qualidade da alimentação escolar, com o bem-estar dos alunos e com a valorização das profissionais que, todos os dias, fazem a diferença na vida de milhares de estudantes em nosso município.