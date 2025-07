Posted on

Na última semana, o Fundo Social de Solidariedade de Ubatuba (Funsoc) recebeu a doação de 290 litros de leite do colégio Anglo de Ubatuba. Os itens foram resultado de uma ação, denominada Projeto Literário, desenvolvida com os alunos da instituição. De acordo com a direção da unidade, cada estudante teve a oportunidade de expressar sua […]