Inter recebe Fluminense em 1º jogo da oitavas de final

O Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), será o palco do primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil entre Internacional e Fluminense, nesta quarta-feira (30), a partir das 21h30 (horário de Brasília). As equipes chegam ao confronto preocupadas com o desgaste físico dos atletas. Ambas entraram em campo no último domingo (27), pela 17ª rodada pelo Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Bruno Mendes.

O Colorado chega para o confronto após empatar em casa com o Vasco (1 a 1) no domingo (27). Antes, acumulava três vitórias consecutivas. Além da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Inter também segue firme na Libertadores: avançou às oitavas e pega o Flamengo fora de casa no dia 13 de agosto (jogo de ida).

O técnico Roger Machado afirma que vem conversado abertamente com os atletas para avaliar suas condições físicas. Machado tem priorizado o descanso dos jogadores, visando a recuperação.

“Se um jogador relatar cansaço, optaremos por poupá-lo, levando-o para o banco de reservas, com a possibilidade de utilizá-lo caso necessário” revelou o treinador em coletiva de imprensa, após a partida pelo Brasileirão.

Outra estratégia de Roger Machado foi optar pela concentração dos atletas.

“Embora eu não seja adepto da concentração, preferindo, por exemplo, não adotá-la em outras situações, desta vez decidimos levar os jogadores para o hotel, a fim de exercer um controle maior sobre a alimentação, um fator crucial para a recuperação e o acúmulo de energia dos atletas”, pontuou o técnico colorado.

O Fluminense, por sua vez, acumula quatro derrotas consecutivas desde o retorno do Mundial de Clubes da Fifa, a última delas fora de casa para o São Paulo (3 a 1). Questionado sobre a possibilidade de priorizar alguma competição, o técnico Renato Gaúcho acredita que essa decisão será tomada no futuro.

“Mais adiante, se julgarmos necessário direcionar nossos esforços em uma competição específica, a decisão será tomada em conjunto com a presidência e a diretoria”, detalhou o treinador do Tricolor carioca, durante coletiva no último domingo (27).

Em agosto, o Fluminense terá oito jogos pela frente, um calendário que tem sido alvo de críticas.

“Na quarta-feira, jogamos contra o Internacional, pela Copa do Brasil. No sábado, enfrentaremos o Grêmio. Na outra quarta-feira, novamente, contra o Internacional. No sábado seguinte, jogaremos contra o Bahia, e viajaremos para a Colômbia para enfrentar o América de Cali, pela Copa Sul-Americana, retornando no sábado para jogar, salvo engano, contra o Fortaleza. Ninguém consegue suportar essa maratona, mas todos almejam a vitória, todos cobram desempenho, desejam que a equipe jogue bem, que corra e que vença seus adversários. A situação se torna difícil. Essa é uma realidade, não uma desculpa”, enfatizou Renato Gaúcho.