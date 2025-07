Empreendedores de Sorocaba participam da maior feira de panificação e confeitaria da América Latina – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Semepp), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), levaram 40 empreendedores da cidade para Feira Internacional de Panificação e Confeitaria (Finan 2025). O evento foi realizado entre os dias 22 e 25 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP).

A Fipan é uma das maiores feiras da panificação e confeitaria da América Latina, tendo como característica marcante operadores do setor de Food Service no Brasil e atrai milhares de profissionais entre os setores que atende. A feira é destinada a profissionais e gestores de diversos estabelecimentos e indústrias do Food Service, entre padarias, confeitarias, pizzarias e setores indiretos da panificação.

A participação dos empreendedores da cidade aconteceu no dia 24 de julho. “Foi uma ótima parceria, pois a Fipan não é aberta ao público geral, ou seja, voltada exclusivamente a profissionais do setor. Mesmo assim, levamos uma comitiva com diversos empreendedores, para que eles tenham oportunidades reais de conexão com o que há de mais moderno no setor”, disse o secretário da Semepp, Fernando Marques.

O proprietário de uma panificadora de pães artesanais, Yago Fogaça, aproveitou a oportunidade para aumentar sua rede de contatos na área. “Graças à parceria da Semepp, junto à ACSO e o Sebrae que conseguimos estar aqui. Fizemos nosso networking e conhecemos fornecedores que nos ajudarão a desenvolver o comércio de Sorocaba.”

Com cerca de 450 expositores e 1.500 marcas, a feira apresentou inovações em maquinários industriais, embalagens criativas, tecnologias de automação, soluções para produção em escala e equipamentos voltados ao comércio ambulante. “A oportunidade foi maravilhosa! Quando chegamos ao evento, cada grupo foi para um lado para que não se perdesse nenhuma experiência vivida neste local enriquecedor. Obrigada a todos os envolvidos na caravana por esse momento tão especial”, conclui a confeiteira Lilian Ercolin.”