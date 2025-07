CSA x Vasco, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (30/07)

O jogo entre CSA x Vasco marcado para acontecer nesta 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem CSA que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Notícias do CRB

Noticias do Santos

Palpites CSA x Vasco – Copa do Brasil: onde assistir e melhores apostas para o jogo de ida

CSA e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, 30 de julho de 2025, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida começa às 19h (horário de Brasília) e promete fortes emoções entre duas equipes em momentos distintos da temporada.

RESULTADO DO SORTEIO TIMEMANIA 2274 DE HOJE TERÇA (29/07)

Vila Nova x Operário; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

Enquanto o CSA vive uma fase delicada na Série C, sem vencer há cinco jogos, o Vasco busca reencontrar o caminho das vitórias após a eliminação na Sul-Americana e uma série de empates no Brasileirão. Confira abaixo os melhores palpites, odds e onde assistir ao confronto decisivo.

Onde assistir CSA x Vasco ao vivo

Data: Quarta-feira, 30 de julho de 2025

Quarta-feira, 30 de julho de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Estádio Rei Pelé, Maceió (AL) Transmissão: SporTV e Premiere

Palpite principal: Gols marcados nos dois tempos – Odd 2,05 (Lotogreen)

A tendência é de um jogo movimentado. O CSA costuma sofrer gols cedo, enquanto o Vasco é vulnerável na reta final das partidas. Como é um confronto de ida, o time alagoano pode iniciar pressionando, mas abrindo espaços para contra-ataques rápidos do cruzmaltino. Aposta ideal para quem busca odds altas com bom risco-retorno.

Outras boas opções de apostas

Mais de 5,5 cartões amarelos – Odd 1,95 (Gol de Bet)

A intensidade física deve marcar o duelo, principalmente em um gramado pesado. Com os dois clubes pressionados por resultados, o número de faltas pode crescer — o que costuma gerar muitos cartões.

Handicap -0,5 Vasco – Odd 2,00 (Lotogreen)

Mesmo jogando fora, o Vasco é favorito, especialmente porque o CSA deve poupar atletas visando a Série C. O cruzmaltino tem maior qualidade técnica e jogadores decisivos como Vegetti e David.

CRB x Coritiba; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

ASSISTIR Flamengo x Botafogo SUB-20 AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO 2025, HOJE (10/07), PALPITES, ESCALAÇÕES

Vasco abre o placar – Odd 1,80 (F12Bet)

O CSA tem falhado na recomposição defensiva, o que pode ser decisivo para o Vasco marcar primeiro — algo que já aconteceu em quatro dos últimos cinco encontros entre os clubes.

Prováveis escalações

CSA (técnico: Márcio Fernandes)

Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Luiz Gustavo, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho e Luciano Naninho; Brayann, Guilherme Cachoeira e Tiago Marques.

Desfalques:

Jackson (fascite plantar)

Islan (lesão muscular)

Vasco (técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Rayan, David e Vegetti.

Desfalques:

Philippe Coutinho (panturrilha)

GB (coxa esquerda)

Estatísticas e curiosidades do confronto

O CSA venceu apenas 2 dos últimos 5 jogos em casa.

O Vasco abriu o placar em 4 dos últimos 5 duelos contra o CSA.

O Azulão demitiu o técnico Higo Magalhães após a derrota para o Londrina e contratou Márcio Fernandes.

O Vasco finalizou em média 14,6 vezes por jogo nos últimos 10 compromissos.

Em 4 dos últimos 5 jogos do CSA, ambas as equipes marcaram.

Prognóstico final

O favoritismo do Vasco é claro, mesmo fora de casa. O momento é conturbado para ambos, mas a capacidade técnica e o histórico recente pesam a favor do cruzmaltino. O CSA, por outro lado, precisa reagir para não comprometer a temporada inteira — o que pode gerar um duelo mais aberto do que o esperado.

Palpites recomendados para CSA x Vasco

✅ Gols marcados nos dois tempos – 2,05

✅ Mais de 5,5 cartões amarelos – 1,95

✅ Handicap -0,5 Vasco – 2,00

✅ Vasco abre o placar – 1,80

Tags: Copa do Brasil, CSA x Vasco, Palpites, Apostas Esportivas, Onde Assistir, Vasco, CSA, Rei Pelé

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net