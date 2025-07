Chamamento público para revitalização do entorno do Sambódromo é lançado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto prevê a construção do Boulevard do Samba – Fabio Motta

O chamamento público para o município receber estudos relacionados à derrubada do Viaduto 31 de Março e à construção do Boulevard do Samba está publicado na edição desta quarta-feira (30/07) do Diário Oficial. A iniciativa busca atrair propostas que contribuam para a requalificação e o desenvolvimento da área que abriga o Sambódromo.

O chamamento, liderado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), com apoio da Companhia Carioca de Parceria e Investimentos (CCPar), permitirá que pessoas físicas e jurídicas apresentem estudos técnicos, jurídicos e econômico-financeiros que auxiliem a Prefeitura no desenvolvimento de uma solução urbanística integrada para a região.

– Esse é mais um passo que estamos dando para revitalizar e valorizar ainda mais a região central do Rio e o Sambódromo, palco principal do Carnaval carioca – destaca Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do Rio.

Os estudos estão divididos em dois grupos. O primeiro deles envolve o orçamento do valor da obra de demolição e de uma nova solução viária para a região, bem como estudos de tráfego, levantamentos e sondagens, com valor de ressarcimento máximo de R$ 2 milhões. O segundo grupo contempla a proposta de um modelo jurídico e financeiro para a viabilização de investimentos em requalificação urbana, incluindo estudos de mercado, com ressarcimento de até R$ 1 milhão.

As propostas serão analisadas por uma comissão técnica indicada pela SMDE, que fará a avaliação com base em critérios técnicos definidos no edital. Mais informações estão disponíveis no site www.ccpar.rio/mapa/cidadenova. Dúvidas e requerimentos de autorização devem ser enviados para o e-mail [email protected].