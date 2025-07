Cerca de 1.300 pessoas se divertiram gratuitamente na ação social da 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba nesta segunda-feira (28)

Fotos: Michelle Alves

A 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba – Arraiá da Família, realizada no Paço Municipal, atraiu, na tarde da segunda-feira (28), cerca de 1.300 pessoas que puderam se divertir gratuitamente e ganhar lanche Big Mac e morango do amor. A ação social foi dirigida especialmente a famílias em situação de vulnerabilidade social. A oportunidade oferecida a crianças e adolescentes foi um pedido especial da Prefeitura de Sorocaba à Associação das Entidades Participantes da Festa Julina Beneficente de Sorocaba (Afejubes), organizadora do evento.

O prefeito Rodrigo Manga compareceu ao recinto da Festa Julina, conversou e tirou fotos com inúmeras famílias, acompanhado dos secretários Lucas Pedrozo (Comunicação) e João Alberto Corrêa Maia (Segurança Urbana).

“A Festa Julina direcionada a famílias em situação de vulnerabilidade é uma tradição neste governo e, pela primeira vez, aconteceu a distribuição gratuita de lanches Big Mac e morangos do amor! Quero agradecer às empresas parceiras e destacar a importância de olhar por aqueles que mais precisam”, declarou o prefeito Rodrigo Manga.

As crianças e os adolescentes tiveram a oportunidade de se divertir, inúmeras vezes, nos brinquedos do Parque de Diversões, além de aproveitarem a Praça de Alimentação da Festa, que também estava aberta.

Maricléia dos Santos Couto Souza é uma das educadoras do Instituto Beneficente Ilumine de Sorocaba. “Trabalhamos com um projeto de contraturno escolar e viemos com 53 crianças e oito voluntários”.

Cleonice Jesus Pereira também compareceu ao evento com seus dois filhos, Gael e João Lucas, e o filho da vizinha, Enzo, que também é amigo dos meninos. “Vi nas redes sociais que teria a Festa Julina com brinquedos gratuitos novamente. Na hora pensei em trazer as crianças para que pudessem aproveitar os últimos dias de férias”.

Os serviços da Prefeitura de Sorocaba também estavam disponíveis, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Móvel e a Guarda Municipal de Sorocaba (GCM).

Promovida pela Afejubes, com apoio da Prefeitura de Sorocaba, a 44ª Festa Julina Beneficente de Sorocaba acontece até o dia 3 de agosto, de quarta a sexta-feira, das 18h30 à 0h, e aos sábados e domingos, das 13h à 0h. Mais informações podem ser obtidas pelo site: http://julinadesorocaba.com.br/; pela rede social oficial do evento: @festajulinasorocaba ou, ainda, pelas redes sociais da Prefeitura de Sorocaba (@prefeituradesorocaba).