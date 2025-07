Castramóvel realizará 300 atendimentos em dois dias – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Nos dias 16 e 17 de agosto, o Centro de Referência Animal (CRA) realiza mais uma ação do Castramóvel em Ubatuba, com castração gratuita de cães e gatos em dois bairros do município: Puruba, contemplando a região norte, e Perequê-Mirim, contemplando a região centro-sul.

No sábado, 16, a unidade móvel estará no bairro do Puruba, onde devem ser realizadas cerca de 100 castrações. A ação acontecerá no posto de saúde do bairro a partir das 7h.

Já no domingo, 17, o Castramóvel segue para o bairro do Perequê-Mirim, com atendimento na Escola Municipal Maria da Cruz Barreto. A expectativa é realizar 200 castrações para atender a população local também a partir das 7h da manhã.

A diretora do departamento de Bem-Estar animal, Elisângela Leite, enfatizou que as ações descentralizadas de castração são uma medida de saúde pública e cuidado responsável. “As castrações evitam a reprodução descontrolada e contribuem diretamente para a redução de animais abandonados nas ruas. É um trabalho contínuo de prevenção que também melhora a qualidade de vida dos pets e da comunidade como um todo”, afirmou a diretora. O CRA também realiza o serviço em sua sede temporária. De toda forma, agendar o serviço é indispensável.

O agendamento pode ser feito pelo whatsapp (12) 3833-1004, pelo telefone (12) 3832- 1002 ou presencialmente no Centro de Referência Animal – CRA, que funciona temporariamente no antigo Terminal Turístico do bairro Perequê-Açu, localizado na rua Madame Janina, 28. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para realizar a inscrição, o tutor deve ser maior de 18 anos, morar em Ubatuba e informar dados como nome do animal, porte, cor, sexo, raça, idade e peso aproximado. Também é de responsabilidade do tutor levar e buscar o animal no dia da cirurgia, além de seguir todas as orientações pré e pós-operatórias repassadas pela equipe responsável.