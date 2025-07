Alunos da Vila Olímpica GREIP, da Penha, faturam cinco medalhas em campeonato estadual de jiu-jitsu – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Atletas da Vila Olímpica da Penha ganharam três ouros e dois bronzes. Foto: Divulgação/SMEL

Os alunos da Vila Olímpica GREIP, da Penha, conquistaram cinco medalhas no Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu Desportivo. A competição, organizada pela FJJD-Rio, aconteceu no Club Municipal, na Tijuca, nos dias 26 e 27 de julho.

O campeonato foi dividido em dois dias, com o sábado reservado aos atletas do juvenil, adulto e master, enquanto o domingo foi das crianças e adolescentes.

Três atletas da Vila participaram e conquistaram cinco medalhas. Juliana Rocha ganhou dois ouros e um bronze, Gabriella Matos foi campeã e Luiz Fernando levou o bronze. O professor de jiu-jitsu Júnior Rocha ficou contente com o desempenho dos seus alunos.

– Foi uma participação muito marcante e muito gratificante para mim. A Juliana Rocha já vinha se destacando nas competições e dessa vez teve um desafio maior, pois ela lutou em uma categoria acima. E, mais uma vez, se superou e foi campeã. Além disso, o Luiz Fernando e a Gabriella fizeram os olhos lacrimejarem. Eles foram alunos que começaram do zero comigo no GREIP e poder vê-los se destacando nas principais competições e subindo ao pódio é muito gratificante. É a certeza que estamos no caminho certo. Só tenho a agradecer ao GREIP, pois desde quando cheguei, abraçaram a ideia do alto rendimento e me deram todo o suporte para fazer o trabalho com essas crianças. Hoje, estamos colhendo os resultados – afirma o professor.