Agência Minas Gerais | Filarmônica de Minas Gerais tem inscrições abertas para o 16º Laboratório de Regência

Iniciativa pioneira no Brasil, o Laboratório de Regência, promovido pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais oferece a jovens regentes a oportunidade de ter, sob sua batuta, uma orquestra profissional, aprendendo na prática os desafios desse trabalho com o diretor artístico e regente titular da filarmônica, maestro Fabio Mechetti. A 16° edição do laboratório recebe inscrições até o dia 24/8 por meio do formulário disponível neste link.

Desde 2009, quase 200 jovens de todo o país já viveram essa experiência com a orquestra. Pelo Laboratório de Regência, passaram regentes que, hoje, destacam-se nos cenários nacional e internacional, como o atual maestro associado da Filarmônica de Minas Gerais, José Soares, que participou do programa em 2017, tornando-se integrante da orquestra em 2020.

A edição de 2025 conta com 15 vagas, sendo quatro para regentes ativos e 11 para ouvintes, que participarão de aulas teóricas e técnicas com o maestro Fabio Mechetti. O edital com todas as informações e a ficha de inscrição está disponível no site da orquestra.

O Laboratório de Regência 2025 será realizado entre os dias 22 e 24/9. No último dia, quatro regentes conduzem a orquestra em concerto gratuito e aberto ao público na Sala Minas Gerais. Todos os jovens maestros brasileiros que tiverem experiência comprovada podem se inscrever.

Sobre a Filarmônica de Minas Gerais

A Filarmônica de Minas Gerais foi fundada em 2008 e hoje é referência da excelência artística no país e no mundo. Resultado de uma política pública do Governo de Minas, é composta por 90 músicos de todas as partes do Brasil, da Europa, da Ásia e das Américas.

A orquestra recebeu numerosas menções e prêmios, possui 18 álbuns gravados e obteve uma indicação ao Grammy Latino em 2020. As temporadas de concertos são realizadas na Sala Minas Gerais, sua sede em Belo Horizonte, em seis séries que são interpretadas por obras do repertório clássico ao contemporâneo, com convidados de destaque nos cenários nacional e internacional.

Cumprindo com sua missão de difundir e promover o acesso à música de concerto, a Filarmônica de Minas Gerais mantém relevante programação gratuita e de cunho educacional em Belo Horizonte e outras cidades do estado. Possui, ainda, ações de formação profissional, e realiza transmissões ao vivo de suas apresentações.