40º “Mutirão de Empregos Sorocaba” reúne mais de 3 mil vagas de trabalho – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sede) e de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), com o apoio da Secretaria de Governo (Segov), do Parque Tecnológico de Sorocaba e da Secretaria de Comunicação (Secom), realizou, nesta terça-feira (29), a 40ª edição do “Mutirão de Empregos Sorocaba”, no PTS, localizado no Jardim Santa Cecília, Zona Norte da cidade. O evento reuniu mais de 3 mil vagas de trabalho.

Essa edição especial do mutirão reuniu 70 empresas e agências de recrutamento e seleção, com seus proprietários e responsáveis pelo setor de Recursos Humanos, para recrutamento e seleção, entre elas, a JCB. No local, 870 pessoas foram atendidas. Além disso, o projeto Metareciclagem, ligado à Sede, participou com a oferta de cursos de qualificação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Santana, esteve presente no evento representando o prefeito Rodrigo Manga. Para ele, o evento tem papel fundamental na empregabilidade sorocabana. “O ‘Mutirão de Empregos Sorocaba’ faz parte do cotidiano dos moradores de Sorocaba que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Somos a única cidade do Brasil a realizar o evento mensalmente, alcançando sempre índices maiores de empregabilidade em todo o estado de São Paulo e País”, disse.

A equipe do Sine Municipal de Sorocaba, ligado à Sert, esteve completa durante o evento, ofertando vagas de trabalho em diversas áreas, assim como o time da Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten). “Cada vez mais queremos trazer qualificação profissional e emprego digno à população sorocabana. Somente no Sine, oferecemos 280 vagas disponíveis para todos aqui presentes”, ressaltou o secretário de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional, Péricles Régis.

O evento contou com Procon Móvel, com informações sobre orientação financeira, renegociação de dívidas e apoio ao superendividado, além de oferecer cursos online sobre educação financeira. “Obrigado a todos os organizadores do evento em dar a oportunidade de trazer o Procon Móvel, orientando para a negociação de dívidas. Após a conquista do encaminhamento à vaga de emprego, os participantes poderão passar na van do Procon e, com certeza, saberão o caminho certo para acertar seus débitos financeiros”, relatou a superintendente do Procon, Cristiane Bonito.

Há três meses fora do mercado de trabalho, Rodrigo Augusto de Oliveira, que tem 43 anos, participou da nova edição do Mutirão de Empregos a procura de uma vaga de trabalho. “Quando soube que tinha Mutirão de Empregos, me programei imediatamente para vir e já fui encaminhado para a vaga de auxiliar de produção. Farei a entrevista no dia 7 de agosto”, ressalta.

Nelson Alves de Lima, de 42 anos, também participou do Mutirão de Empregos. Ele passou pelo guichê do Sine Municipal de Sorocaba e também foi encaminhado para uma vaga de auxiliar de produção. “Essa iniciativa é um caminho mais rápido e fácil para se candidatar a uma vaga de emprego. Estou muito feliz com essa nova oportunidade de ingressar novamente no mercado de trabalho, após seis meses desempregado.”

O evento contou, ainda, com a presença do presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Tadeu Cancellara; e do ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno. Representando o Poder Legislativo, esteve presente o presidente da Câmara Municipal, Luís Santos; além do vereador Cristiano Passos.

A iniciativa municipal já tem a programação do Mutirão de Empregos Sorocaba até o fim deste ano. As datas são: 26 de agosto, 30 de setembro, 21 de outubro e 25 de novembro, com início às 9h, no Parque Tecnológico de Sorocaba.